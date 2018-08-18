RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7431743274337434

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Зросли більш, як на 15%
15%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.

Странные они, американцы. На видео про Трентон, что вчера сюда запостили, полно домов из кирпича, которые пустуют, полно промзоны под шикарный лофт... Но берут ОСП...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 10.06.11
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:23

  sivolkin2020 написав:Короче очень сложно купить хату в киеве в домах после 2000х и возле метро) паэтаму усе снимают с продаж свои хаты ибо осенью будит еще дароже)))) стадо надо ведь стричь))

как бы смешно не было, но так оно и есть. Вариантов стало меньше, те что есть-неадекватно дорогие. То, что я лично смотрел осенью, не продано, но прибавило 20% к ценнику и по прежнему не продано :-)
Связываю это с тем, что народ в непростые времена не меняет ( не улучшает) жилищные условия-не за что. Но и ухудшать (размениваться) не хочет-и так много чего фигово.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 10.06.11
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:43

ФГВФО програв в апеляції та не зміг відсудити головний офіс банку "Аркада"


https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/19/674018/
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 10.06.11
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:57

  change_pm написав:
  sequence написав:
  change_pm написав:Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Во-во! Если/когда в очередной раз сбудется мечта топикстартера, во всем будут виноваты Зрадио, Аффтар77, Флай, Франт, Минтруда США, ФРС и прочие обвальщики! Запомните этот твит!

твит - у твітері, тутай ... хм... що? пост? финапс?

Фінфап
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11

  flyman написав:Фінфап

О, прювєт! Зміна в макдаці скінчилась? Як плотють?
change_pm
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 03.02.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

БИТОК 30К))) налетайте)
sivolkin2020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 21.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:15

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.

Странные они, американцы. На видео про Трентон, что вчера сюда запостили, полно домов из кирпича, которые пустуют, полно промзоны под шикарный лофт... Но берут ОСП...

возможно, потому что условному Сержио в Нью-Джерси не хватает каклеты в 500куе на что-то приличное, как вы думаете?
sequence
 
Повідомлень: 5068
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:18

КРЖН якось корелює з станом економіки в країні, світі чи тільки з відсотками пиляння бюджету?
tobias
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:34

tobias
Корелює с политикой
Зашёл на сайт КГС. Как то бедненько.
Миракс вроде не сдан, но в продаже(прайсе) нет
Манхеттен не сдан, но на сайте его нет. Есть вот это https://manhattan-city.com.ua, но в разделе застройщик указано слово Девелопер и фсё!!!.
Отраду продает КГС и ...Будкэпитал
Укрбудовский Генезис кому-то отошел вместо КГС. НА сайте Генезиса не ясно кто застройщик
Рынок, да? Прозрачный... :mrgreen:
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 10.06.11
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7431743274337434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, sivolkin2020 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2040, 2041, 2042
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20411 3540758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 15:13
sivolkin2020
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 217484
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.