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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:11
change_pm написав: zРадио написав:
Главное, что в этом виноват зрадио
Два петросяна...
Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш...
Когда вы последнее продали в столице?
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hume
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:47
hume написав: change_pm написав: zРадио написав:
Главное, что в этом виноват зрадио
Два петросяна...
Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш...
Когда вы последнее продали в столице?
судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
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sequence
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:53
sequence написав:
возможно, потому что условному Сержио в Нью-Джерси не хватает каклеты в 500куе на что-то приличное, как вы думаете?
не думайте, гляньте видео, там есть ответы.
Если кратко: Расцвет и падение промышленного производства. Есть дома до 100 куе.
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Serg-ik
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:09
sequence написав:
судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались
Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...
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zРадио
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