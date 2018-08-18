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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7432743374347435

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Зросли більш, як на 15%
15%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:11

  change_pm написав:
  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Когда вы последнее продали в столице?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:47

  hume написав:
  change_pm написав:
  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Когда вы последнее продали в столице?

судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:возможно, потому что условному Сержио в Нью-Джерси не хватает каклеты в 500куе на что-то приличное, как вы думаете?

не думайте, гляньте видео, там есть ответы.
Если кратко: Расцвет и падение промышленного производства. Есть дома до 100 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:09

  sequence написав: судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))


Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались :mrgreen:

Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...
zРадио
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  #<1 ... 7432743374347435
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