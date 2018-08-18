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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7431743274337434>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Зросли більш, як на 15%
15%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:23

  sivolkin2020 написав:Короче очень сложно купить хату в киеве в домах после 2000х и возле метро) паэтаму усе снимают с продаж свои хаты ибо осенью будит еще дароже)))) стадо надо ведь стричь))

как бы смешно не было, но так оно и есть. Вариантов стало меньше, те что есть-неадекватно дорогие. То, что я лично смотрел осенью, не продано, но прибавило 20% к ценнику и по прежнему не продано :-)
Связываю это с тем, что народ в непростые времена не меняет ( не улучшает) жилищные условия-не за что. Но и ухудшать (размениваться) не хочет-и так много чего фигово.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:43

ФГВФО програв в апеляції та не зміг відсудити головний офіс банку "Аркада"


https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/19/674018/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:57

  change_pm написав:
  sequence написав:
  change_pm написав:Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Во-во! Если/когда в очередной раз сбудется мечта топикстартера, во всем будут виноваты Зрадио, Аффтар77, Флай, Франт, Минтруда США, ФРС и прочие обвальщики! Запомните этот твит!

твит - у твітері, тутай ... хм... що? пост? финапс?

Фінфап
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:15

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Есть такой строительный материал - ОСП называется. В Штатах из него делают каркасные домики. Так вот, цена в Штатах на ОСП взлетела раза в 3, спровоцировав панику в Европе. Как итог, в июле ОСП в Европе будет стоить дороже фанеры, что само по себе бред, ибо ОСП задумывался как дешевый заменитель фанеры.

Странные они, американцы. На видео про Трентон, что вчера сюда запостили, полно домов из кирпича, которые пустуют, полно промзоны под шикарный лофт... Но берут ОСП...

возможно, потому что условному Сержио в Нью-Джерси не хватает каклеты в 500куе на что-то приличное, как вы думаете?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:18

КРЖН якось корелює з станом економіки в країні, світі чи тільки з відсотками пиляння бюджету?
tobias
 
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tobias
Корелює с политикой
Зашёл на сайт КГС. Как то бедненько.
Миракс вроде не сдан, но в продаже(прайсе) нет
Манхеттен не сдан, но на сайте его нет. Есть вот это https://manhattan-city.com.ua, но в разделе застройщик указано слово Девелопер и фсё!!!.
Отраду продает КГС и ...Будкэпитал
Укрбудовский Генезис кому-то отошел вместо КГС. НА сайте Генезиса не ясно кто застройщик
Рынок, да? Прозрачный... :mrgreen:
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:11

  change_pm написав:
  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Когда вы последнее продали в столице?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:47

  hume написав:
  change_pm написав:
  zРадио написав:Главное, что в этом виноват зрадио :mrgreen: Два петросяна...

Йой, коли КРЖН складеться в два рази, ти ше й не таке почуєш... :roll:

Когда вы последнее продали в столице?

судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:возможно, потому что условному Сержио в Нью-Джерси не хватает каклеты в 500куе на что-то приличное, как вы думаете?

не думайте, гляньте видео, там есть ответы.
Если кратко: Расцвет и падение промышленного производства. Есть дома до 100 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:09

  sequence написав: судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))


Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались :mrgreen:

Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...
zРадио
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