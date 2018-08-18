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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:37
ахаха, оце ж кинули кидал
Фонд грабування за щось не береться, з усім пролітає.
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Ромасик
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:28
Serg-ik написав:
Укрбудовский Генезис кому-то отошел вместо КГС
Генезис строит тот кто и строил, Укрбуд только продавал
зря вы в свое время не впрыгнули)
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33
zРадио написав: sequence написав:
судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались
Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...
Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.
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Vlad442
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:43
Неприятно, когда кидают людей, но к стройке это уже не имеет отношения. ФФБ ушли к новому управителю, подрядчики с документацией переоформлены на Столицу. Не факт, что это запустится и выживет. Во многом на результат повлияет, получится ли 28-ого организовать что-то масштабное.
Банк Аркада для Эврики и Патриотики это уже прошлое. Почитал группу по недостроям. Единственная ниточка это попытки продать за 5 коп долги подрядчиков, обеспеченные активами и техникой, но это как-то решается.
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Vlad442
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:49
Vlad442 написав: zРадио написав: sequence написав:
судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались
Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...
Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.
Влад, не нужно рассказывать, как работает то, с чем вы не сталкивались. Начните со чтения white paper биткоина. Возможно, мысли станут яснее. Ни тюльпаны, ни МММ в качестве сравнения не годятся. Близкими, но не точными, аналогами будут бриллианты и произведения искусства. Вопрос "почему" не принимается, пока не последуете призыву разобраться в матчасти. А как последуете - уверен, он и сам отпадет
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zРадио
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:54
Vlad442 написав: zРадио написав: sequence написав:
судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))
Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались
Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...
Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.
Это правда. Именно так для большинства это и работает.
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airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:58
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.
Это правда. Именно так для большинства это и работает.
Вы оба говорите не об активе, а о глупой голове, которая в него полезла. С ней и в недвижимости, и золоте, и вообще в чем угодно легко остаться без штанов
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zРадио
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