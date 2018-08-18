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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7431743274337434

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 74
1. Зросли більш, як на 15%
15%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
28
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
14
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:37

  Serg-ik написав:ФГВФО програв в апеляції та не зміг відсудити головний офіс банку "Аркада"

https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/19/674018/

ахаха, оце ж кинули кидал :mrgreen:
Фонд грабування за щось не береться, з усім пролітає.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Укрбудовский Генезис кому-то отошел вместо КГС

Генезис строит тот кто и строил, Укрбуд только продавал

зря вы в свое время не впрыгнули)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33

  zРадио написав:
  sequence написав: судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))


Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались :mrgreen:

Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...

Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:43

  Serg-ik написав:ФГВФО програв в апеляції та не зміг відсудити головний офіс банку "Аркада"


https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/19/674018/

Неприятно, когда кидают людей, но к стройке это уже не имеет отношения. ФФБ ушли к новому управителю, подрядчики с документацией переоформлены на Столицу. Не факт, что это запустится и выживет. Во многом на результат повлияет, получится ли 28-ого организовать что-то масштабное.
Банк Аркада для Эврики и Патриотики это уже прошлое. Почитал группу по недостроям. Единственная ниточка это попытки продать за 5 коп долги подрядчиков, обеспеченные активами и техникой, но это как-то решается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:49

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  sequence написав: судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))


Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались :mrgreen:

Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...

Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.


Влад, не нужно рассказывать, как работает то, с чем вы не сталкивались. Начните со чтения white paper биткоина. Возможно, мысли станут яснее. Ни тюльпаны, ни МММ в качестве сравнения не годятся. Близкими, но не точными, аналогами будут бриллианты и произведения искусства. Вопрос "почему" не принимается, пока не последуете призыву разобраться в матчасти. А как последуете - уверен, он и сам отпадет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:54

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  sequence написав: судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))


Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались :mrgreen:

Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...

Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.

Это правда. Именно так для большинства это и работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:58

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.
Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...
Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.

Это правда. Именно так для большинства это и работает.


Вы оба говорите не об активе, а о глупой голове, которая в него полезла. С ней и в недвижимости, и золоте, и вообще в чем угодно легко остаться без штанов
zРадио
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  #<1 ... 7431743274337434
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