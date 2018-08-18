Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33

zРадио написав: sequence написав: судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки )) судя по всхлипам на криптовалютной ветке не продал, а обменял на битки ))



Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% остались



Не то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)... Вот несчестные криптаны. Не зафиксировали 1200% прибыли за год инвестиций в биткон и теперь как дураки с 700% осталисьНе то, что бетоно-практик, высмотревший на графике рост в 3% и трубящий во все дудки о перемоге (хотя пусть еще и помучается с продажей)...

Это работает не так. Вложил человек доллар, получил 2. Круто. Он вложил 10, получил 30. Супер. Вложил 1000, получил 5000. Офигенно! Вложил все что есть, получил -30%, а потом -100 от того, что осталось.Все пирамиды, мммы и т. п. растут до тех пор, пока с лохов есть что выжать, но в некоторый момент приход денег становится меньше чем расход и становится понятно что король голый. Для многих задним числом. Не утверждаю что в этот раз, но любой хайп это не навсегда. Тюльпаны, доткомы...Поэтому я для консервативных инвестиций предпочитаю физические активы, понимая, что сохранить деньги, не работая с ними, невозможно на 100. Всегда приходится платить налог на хомяков. Недвига в аренде сохраняет накопления лучше остальных пассивных вложений потому что это не на 100% пассивный доход, а разновидность бизнеса.