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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 22 тра, 2021 16:25
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5231175#p5231175
edvardd написав:
Крупные вкладчики ринулись снимать со своих банковских счетов валюту
Страшно напуганные угрозами санкций СНБО Украины, крупные вкладчики коммерческих банков, прежде всего, включая категорию РЕР (politically exposed person, т.е. топ-чиновники, нардепы, крупные предприниматели и другие публичные люди) в апреле-мае этого 2021 года стали массово снимать со своих банковских счетов валюту.
Об этом сообщил накануне в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
В этой связи опрос банкиров показал, что в дальнейшем украинские РЕР, снятые со счетов свои денежные средства, распределяют следующим образом:
— вкладывают в криптовалюты – 5%-10%;
— размещают в частный сейф банка – до 10%;
— оставляют на банковских картах – до 10%;
— берут на руки наличные и затем большую их часть хранят в частных хранилищах – 75%-80%.
а як же казка про те що іде з БСУ в нерухомість баблішко, га?
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flyman
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Додано: Суб 22 тра, 2021 16:34
flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5231175#p5231175 edvardd написав:
Крупные вкладчики ринулись снимать со своих банковских счетов валюту
Страшно напуганные угрозами санкций СНБО Украины, крупные вкладчики коммерческих банков, прежде всего, включая категорию РЕР (politically exposed person, т.е. топ-чиновники, нардепы, крупные предприниматели и другие публичные люди) в апреле-мае этого 2021 года стали массово снимать со своих банковских счетов валюту.
Об этом сообщил накануне в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
В этой связи опрос банкиров показал, что в дальнейшем украинские РЕР, снятые со счетов свои денежные средства, распределяют следующим образом:
— вкладывают в криптовалюты – 5%-10%;
— размещают в частный сейф банка – до 10%;
— оставляют на банковских картах – до 10%;
— берут на руки наличные и затем большую их часть хранят в частных хранилищах – 75%-80%.
а як же казка про те що іде з БСУ в нерухомість баблішко, га?
Ну а куда она, в итоге, из сейфов попадет?
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airmax78
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Додано: Суб 22 тра, 2021 17:14
Investor_K написав:
Нал могут физически украсть
можуть. рівно як і з нерухомістю можуть різні забавні речі статися. але ви розумієте, що власники вищезазначених сейфів дадуть в цьому випадку собі раду і в більшості випадків ці сейфи ще й охороняються, в кого гопотою, в кого мєнтами, а когось і тими і тими
так що ризик вказаного вами інциденту у них зведений до мінімальних значень. а от від санкцій - ця охорона допомагає слабо.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 20:59
airmax78 написав: zРадио написав:
Знатно "практиков" мокнули. Что забавно - никто из них даже не подумал, что обеспечение ликвидности залогов, помимо собственных процессов управления рисками - это еще и часть регуляторики, за соблюдением которой с известных времен пристально смотрит НБУ (и чтобы не разгребать овно лопатой, и чтобы не подставляться под раздачу МВФ).
Между тем, реальная практика для заемщиков сегодня такова, что можно нарваться на санкции даже за отказ обновить банальную справку о доходах, потеря которых, даже если кредит исправно платится, чревата для банка необходимостью увеличивать резервы (ну или сокращать объем задолженности, что и будет вежливо предложено заемщику)
Та да, НБУ смотрит во сколько цех оценили: 300 за метр или 350. И если в 350, то почему не переоценили до 300. Ты ж, вроде, из полуреального сектора - должен знать, что между банками идет жесткая конкуренция за каждого живого корп заемщика. И вот скажи мне, какой банк в здравом уме из-за того что кому-то показалось, что цех подешевел на 50 баксов за метр, потребует погасить часть лимита? Нарисуют столько сколько нужно и едем дальше. Моро
чить голову начинают только когда хотят от клиента избавиться.
тас
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rjkz
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Додано: Суб 22 тра, 2021 21:12
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:zРадио
давай, лучше, новых красивых графиков. Эти пункты никогда не работали, не работают и работать в ближайшем обозримом будущем не будут. Тем более у Ощада. Скорее факт того, что предмет залога стал стоить меньше остатка задолженности по кредиту, для украинского заемщика это повод как минимум идти просить снижение ставки/реструктуризацию, как максимум - начинать думать о дефолте и выводе всех активов на другое юр/физ лицо.
2009 год, укрсиб, гривна, под этим поводом моему другу подняли ставку с 10% до 15%. Примерно, десятые не помню.
Верю как себе. Именно под этим поводом. И в ставку по гривне в 10% годовых в 2008-2009м тоже охотно верю. Но если каким-то чудом такая ставка по гривне у Вашего друга и была, то поднять ее обязаны были по любому поводу, даже за неправильный цвет носок.
1. Вынужден принести извинения за неточность, укрсоц, а не сиб. Стар стал, склерохз.
2. Начал сомневаться что гривна, ибо у меня было 12+ в баксе.
3. Сьавку точно подняли на 5пп. Он, чтобы быстрей слезть с этого распродал кое что из бизнесового, сократил кредитные лимиты клиентам на отгрузку товара. Взял в 2007, закрыл в 2010.
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rjkz
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