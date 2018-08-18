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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7473747474757476>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 22:00

  Прохожий написав:
  roberto dark написав:Прохожий
Я просто подумал, что вы право на мнение и критику приватизировали. Или считаете, что оно положено только избранным ЖИВУЩИМ в Киеве? Да вы смешной дружище))

у вас странные фантазии
кстати давайте обсудим "архитектуру" Тель-Авива

и не нервничайте так, грустный "дружище")

Давайте, с удовольствием по-критикуем. Я в свою очередь не запрещаю это человеку, который не имеет Израильского гражданства, недвижимости в Тель-Авиве, не жил годами и тем более не прилетает регулярно проведать самых близких родственников, в отличии от вас (который был в ТА просто туристом, у меня в Киеве совершенно противоположная ситуация). Так кто из нас прав скажите мне?
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 26 тра, 2021 01:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:31

  Прохожий написав:кстати давайте обсудим "архитектуру" Тель-Авива





PS Цены видимо называет в шекелях. З шекеля - $1.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 01:04

Libo Да, это в шекелях и курс примерно чуть больше 3 к доллару. Очень много начало строиться во время пандемии. Кредиты также раздают под мизерные % . Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:46

Кржн росте.... земля обітованна підтянулася розказати як тут погано:-)

Не дай бог нам дешевих кредитів
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .
вы не первый бывший соотечественник из Израиля который интересуется недвижимостью в Украине, только у меня таких знакомых несколько, в отличии от вас они не врут что в Израиле всё хорошо, что выглядело бы неествественно (если там всё хорошо, зачем вы сидите здесь).

Самая распространенная хотелка - заработать денег там, чтобы вернуться и открыть бизнес здесь. Особенно этим интересуются те у кого там нет своего жилья, не сильно им хочется покупать мини-квартиры от 100 куе даже под мизерный %.

До карантина друг детства прилетал как раз "прицениться" сколько стоит фасадная коммерция от 200м2 которую можно сдать сетевикам и получать пассивный доход сравнимый с его зарплатой в Израиле. Я с ним тоже ходил по просмотрам.

В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:23

  vitaliian написав: В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.

Алекс Брежнев купив одеську.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:На гілці, крім померти ось ось або уволить кудись, ніхто ні до чого не закликає.

покупайте землю для частного кладбища. Спрос растёт
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Алекс Брежнев купив одеську.
да мама его смотрела. Ах эта ностальгия по Одессе, сколько ей болело/переболело... Чем он там будет заниматься не говорил? Дальнобоить по убитым дорогам, мечта а не жизнь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 тра, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:03

Тема Серж-ика - розкрита)))))

  Serg-ik написав:
  Первый написав:На гілці, крім померти ось ось або уволить кудись, ніхто ні до чого не закликає.

покупайте землю для частного кладбища. Спрос растёт

Ооооо, тепер я знаю, для яких цілей ви тримаєте свою котлетку 50К! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:Алекс Брежнев купив одеську.
да мама его смотрела. Ах эта ностальгия по Одессе, сколько ей болело/переболело... Чем он там будет заниматься не говорил? Дальнобоить по убитым дорогам, мечта а не жизнь.

Ніби зараз можна підняти бабла на пожвавленні.
Гіпєрінфлєц долара. Капуста іде сама в портмоне і лізе в матрац.
flyman
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