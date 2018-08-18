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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 25 тра, 2021 22:00
Прохожий написав: roberto dark написав:
Прохожий
Я просто подумал, что вы право на мнение и критику приватизировали. Или считаете, что оно положено только избранным ЖИВУЩИМ в Киеве? Да вы смешной дружище))
у вас странные фантазии
кстати давайте обсудим "архитектуру" Тель-Авива
и не нервничайте так, грустный "дружище")
Давайте, с удовольствием по-критикуем. Я в свою очередь не запрещаю это человеку, который не имеет Израильского гражданства, недвижимости в Тель-Авиве, не жил годами и тем более не прилетает регулярно проведать самых близких родственников, в отличии от вас (который был в ТА просто туристом, у меня в Киеве совершенно противоположная ситуация). Так кто из нас прав скажите мне?
Востаннє редагувалось roberto dark
в Сер 26 тра, 2021 01:23, всього редагувалось 2 разів.
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roberto dark
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Додано: Сер 26 тра, 2021 00:31
Прохожий написав:
кстати давайте обсудим "архитектуру" Тель-Авива
PS Цены видимо называет в шекелях. З шекеля - $1.
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Libo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 01:04
Libo Да, это в шекелях и курс примерно чуть больше 3 к доллару. Очень много начало строиться во время пандемии. Кредиты также раздают под мизерные % . Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .
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roberto dark
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Додано: Сер 26 тра, 2021 06:46
Кржн росте.... земля обітованна підтянулася розказати як тут погано:-)
Не дай бог нам дешевих кредитів
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Додано: Сер 26 тра, 2021 07:12
roberto dark написав:
Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .
вы не первый бывший соотечественник из Израиля который интересуется недвижимостью в Украине, только у меня таких знакомых несколько, в отличии от вас они не врут что в Израиле всё хорошо, что выглядело бы неествественно (если там всё хорошо, зачем вы сидите здесь).
Самая распространенная хотелка - заработать денег там, чтобы вернуться и открыть бизнес здесь. Особенно этим интересуются те у кого там нет своего жилья, не сильно им хочется покупать мини-квартиры от 100 куе даже под мизерный %.
До карантина друг детства прилетал как раз "прицениться" сколько стоит фасадная коммерция от 200м2 которую можно сдать сетевикам и получать пассивный доход сравнимый с его зарплатой в Израиле. Я с ним тоже ходил по просмотрам.
В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 тра, 2021 08:23
vitaliian написав:
В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.
Алекс Брежнев купив одеську.
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flyman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 08:33
Первый написав:
На гілці, крім померти ось ось або уволить кудись, ніхто ні до чого не закликає.
покупайте землю для частного кладбища. Спрос растёт
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Serg-ik
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:01
flyman написав:
Алекс Брежнев купив одеську.
да мама его смотрела. Ах эта ностальгия по Одессе, сколько ей болело/переболело... Чем он там будет заниматься не говорил? Дальнобоить по убитым дорогам, мечта а не жизнь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 тра, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:05
vitaliian написав: flyman написав:
Алекс Брежнев купив одеську.
да мама его смотрела. Ах эта ностальгия по Одессе, сколько ей болело/переболело... Чем он там будет заниматься не говорил? Дальнобоить по убитым дорогам, мечта а не жизнь.
Ніби зараз можна підняти бабла на пожвавленні.
Гіпєрінфлєц долара. Капуста іде сама в портмоне і лізе в матрац.
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flyman
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