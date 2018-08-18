Додано: Сер 26 тра, 2021 07:12

roberto dark написав: Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные . Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .

вы не первый бывший соотечественник из Израиля который интересуется недвижимостью в Украине, только у меня таких знакомых несколько, в отличии от вас они не врут что в Израиле всё хорошо, что выглядело бы неествественно (если там всё хорошо, зачем вы сидите здесь).Самая распространенная хотелка - заработать денег там, чтобы вернуться и открыть бизнес здесь. Особенно этим интересуются те у кого там нет своего жилья, не сильно им хочется покупать мини-квартиры от 100 куе даже под мизерный %.До карантина друг детства прилетал как раз "прицениться" сколько стоит фасадная коммерция от 200м2 которую можно сдать сетевикам и получать пассивный доход сравнимый с его зарплатой в Израиле. Я с ним тоже ходил по просмотрам.В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.