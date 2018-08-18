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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7473747474757476

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
15
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Тарян Тауэрс в июне плановое повышение цен. Кто хочет в будущее на Печерске - стоит поспешить. Иначе придется удовлетвориться будущим на территории мотозавода по той же цене.
Но, кстати, это замечательно что сейчас уже есть такой выбор: хочешь чтобы тебя окружала Западная Европа - пожалуйста Юнит. Дорого? ФТ или Рыбальский. Круто. Никогда такой возможности у киевлян не было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:На гілці, крім померти ось ось або уволить кудись, ніхто ні до чого не закликає.

покупайте землю для частного кладбища. Спрос растёт

Ооооо, тепер я знаю, для яких цілей ви тримаєте свою котлетку 50К! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а 4 мио за место не хотите?


  flyman написав:Гіпєрінфлєц долара. Капуста іде сама в портмоне і лізе в матрац.
инфляция доллара обвалила доходность аренды и депозитов но золотого дождя дешёвых кредитов Украина так и не увидела. Вариантов два: держать учётную ставку низкой и печатать гривну, поскольку в наших реалиях дешёвые деньги не означает "доступные", либо поднять учётную ставку, существенно увеличив нагрузку на бюджет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:43

Власне житло – необхідність і мрія багатьох українців. Коли є своя квартира, людина почуває себе впевненіше, адже в будь-якій складній ситуації в неї є тиха гавань. Для інвесторів купівля – це не вирішення квартирного питання, а можливість примножити капітал.

Як обрати квартиру для інвестиції
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:51

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:мне непонятно что резидентов Израиля и Ирпеня так тянет на эту ветку погадить
а мне непонятно почему некоторых форумчан так тянет читать то что им не нравится. Какой-то алкоголизм интернетный. Ветку кстати стартовал не ты, не тебе нас и прогонять.
PS не оффтопь, пиши по теме (о недвижимости).

Специально для вас сделал профильную ветку для пригорода
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:54

  Ірина_ написав:Власне житло – необхідність і мрія багатьох українців. Коли є своя квартира, людина почуває себе впевненіше, адже в будь-якій складній ситуації в неї є тиха гавань. Для інвесторів купівля – це не вирішення квартирного питання, а можливість примножити капітал.

клише на клише. Как можно чувствовать себе уверенно сидя голодным в квартире с дорожающей комуналью? Капитал можно приумножить, можно потерять. Эмиграция в Польшу дает людям чувство стабильности и уверенности в будущем
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:58

  airmax78 написав:В Тарян Тауэрс в июне плановое повышение цен. Кто хочет в будущее на Печерске - стоит поспешить. Иначе придется удовлетвориться будущим на территории мотозавода по той же цене.
Но, кстати, это замечательно что сейчас уже есть такой выбор: хочешь чтобы тебя окружала Западная Европа - пожалуйста Юнит. Дорого? ФТ или Рыбальский. Круто. Никогда такой возможности у киевлян не было.

Хочеш щоб тебе оточувала ЗЄ їдеш в ЗЄ, а не заміняєш дорогим сурогатом.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:58

  airmax78 написав:.. хочешь чтобы тебя окружала Западная Европа - пожалуйста Юнит. ...

паркінг підземний з ліфтом (2746 паркомісць)
кількість квартир 2515


На ЛУНе вот такая информация о Юните. Реально, что ли? Паркомест больше чем квартир?
Damien
 
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