Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Тарян Тауэрс в июне плановое повышение цен. Кто хочет в будущее на Печерске - стоит поспешить. Иначе придется удовлетвориться будущим на территории мотозавода по той же цене. Но, кстати, это замечательно что сейчас уже есть такой выбор: хочешь чтобы тебя окружала Западная Европа - пожалуйста Юнит. Дорого? ФТ или Рыбальский. Круто. Никогда такой возможности у киевлян не было.
Первый написав:На гілці, крім померти ось ось або уволить кудись, ніхто ні до чого не закликає.
покупайте землю для частного кладбища. Спрос растёт
Ооооо, тепер я знаю, для яких цілей ви тримаєте свою котлетку 50К!
а 4 мио за место не хотите?
flyman написав:Гіпєрінфлєц долара. Капуста іде сама в портмоне і лізе в матрац.
инфляция доллара обвалила доходность аренды и депозитов но золотого дождя дешёвых кредитов Украина так и не увидела. Вариантов два: держать учётную ставку низкой и печатать гривну, поскольку в наших реалиях дешёвые деньги не означает "доступные", либо поднять учётную ставку, существенно увеличив нагрузку на бюджет.
Власне житло – необхідність і мрія багатьох українців. Коли є своя квартира, людина почуває себе впевненіше, адже в будь-якій складній ситуації в неї є тиха гавань. Для інвесторів купівля – це не вирішення квартирного питання, а можливість примножити капітал.
Прохожий написав:мне непонятно что резидентов Израиля и Ирпеня так тянет на эту ветку погадить
а мне непонятно почему некоторых форумчан так тянет читать то что им не нравится. Какой-то алкоголизм интернетный. Ветку кстати стартовал не ты, не тебе нас и прогонять. PS не оффтопь, пиши по теме (о недвижимости).
Специально для вас сделал профильную ветку для пригорода
Ірина_ написав:Власне житло – необхідність і мрія багатьох українців. Коли є своя квартира, людина почуває себе впевненіше, адже в будь-якій складній ситуації в неї є тиха гавань. Для інвесторів купівля – це не вирішення квартирного питання, а можливість примножити капітал.
клише на клише. Как можно чувствовать себе уверенно сидя голодным в квартире с дорожающей комуналью? Капитал можно приумножить, можно потерять. Эмиграция в Польшу дает людям чувство стабильности и уверенности в будущем
airmax78 написав:В Тарян Тауэрс в июне плановое повышение цен. Кто хочет в будущее на Печерске - стоит поспешить. Иначе придется удовлетвориться будущим на территории мотозавода по той же цене. Но, кстати, это замечательно что сейчас уже есть такой выбор: хочешь чтобы тебя окружала Западная Европа - пожалуйста Юнит. Дорого? ФТ или Рыбальский. Круто. Никогда такой возможности у киевлян не было.
Хочеш щоб тебе оточувала ЗЄ їдеш в ЗЄ, а не заміняєш дорогим сурогатом.