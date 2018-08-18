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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:47
vitaliian написав:
честно не понимаю зачем в век интернета нужны рылы, ладно раньше они собирали базу объектов и предлагали ее покупателю за деньги, какую работу выполняет рыл сейчас, договаривается с продавцом о времени просмотра?
Я уже говорил, что я всегда работаю только через своих проверенных рыл, т.к. очень трепетно отношусь к своим деньгам и к дорогим покупкам. Даю им детальное задание по тому, что мне надо, ставлю требования по юридической чистоте, гарантиям и т.п. Они бегают, работают и всё тщательно проверяют. Проделывают огромную работу в моих интересах. С ними не попадал. Щедро оплачиваю их труд. Отношусь к ним с большим уважением. Лучше заплатить рылам, чем попасть на всю сумму или получить с покупкой чиряк. Скупой платит дважды.
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Libo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:54
Serg-ik написав: baraka написав:
короче, зачем говорить о своей оценке ? чтобы продаться. Но зачем продаваться если всё хорошо ? Звоночек.
Если все хорошо, то почему сократили 14 чел из 100, а остальным-урезали?
Если всё хорошо, то застройщик оплатил всё наперёд, то есть в феврале на март. А в мае было ясно, что карантин заканчивается. То есть, компанию, которая стоит 10-100 млн и имеет выручку по 2 млн грн на человека в год, вдруг серьёзно пошатнулась от 2-х месячного перерыва.
да, согласен, попахивает
хотя остаются версии "не было запасов", и "порезали, потому, что понимали что это надолго"
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:56
kbadoo написав: baraka написав:
Интересно, почему такая маленькая цена "от" ?
Скорее всего меряют доход
на мультипликатор. Мультипликатор берут в диапазоне 1х-10х (как договорятся), вот и получили 10-100 млн.
Доход или прибыль ?
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baraka
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:57
Libo написав:
Они бегают, работают и всё тщательно проверяют.
банкротство аркады рылы могли проверить хотя бы за полгода? Цены бы им не было. Может в штатах где всё открыто и прозрачно можно что то проверить. Возле меня долгострой, 90% готовности, 3й год достроить не могут, во всех объявлениях про переуступку все 3 года пишут что "сдача через 3 месяца". Не нае-ёшь не проживёшь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 тра, 2021 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:59
baraka написав:да, согласен, попахивает
хотя остаются версии "не было запасов", и "порезали, потому, что понимали что это надолго"
А Барака со своим Бомбером ( аналогом ЛУНа) знает о чём говорит
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Serg-ik
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:11
В разрезе сайтов повторюсь - а где искать то, чего нет на ЛУНе?
Вспомнилось - Смирнов показывал, что есть у них на рынке за агрегаторы - я точно не помню, но сложилось впечатление, что ЛУНу до них как до Луны...
Потому их история успеха - такая себе история. И да - никого не удивила какую они таксу выставляют застройщикам? И еще под соусом, что информация для пользователя сайта выдается одинаковая - и от проплаченных застройщиков и от тех, кто не понимает зачем платить ЛУНу когда очереди под ОП с ночи и по номеркам.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:27
baraka написав: kbadoo написав: baraka написав:
Интересно, почему такая маленькая цена "от" ?
Скорее всего меряют доход
на мультипликатор. Мультипликатор берут в диапазоне 1х-10х (как договорятся), вот и получили 10-100 млн.
Доход или прибыль ?
доход, он же сказал 190 млн. грн. в 2019, значит сейчас около 10 млн. долл.
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kbadoo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:38
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flyman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:58
baraka написав: kbadoo написав: baraka написав:
Интересно, почему такая маленькая цена "от" ?
Доход или прибыль ?
доход, он же сказал 190 млн. грн. в 2019, значит сейчас около 10 млн. долл.
хм, я бы ожидал, что они ебитда возьмут для оценки стоимости
ну да ладно
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baraka
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:03
hume написав:
Общался с риэлтором, он преимущественно по Голосеево, говорит началась серьезная конкуренция в районе Ипподрома.
Это то, что риелторы называют "кровавый океан"
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