Додано: Сер 26 тра, 2021 17:11

В разрезе сайтов повторюсь - а где искать то, чего нет на ЛУНе?



Вспомнилось - Смирнов показывал, что есть у них на рынке за агрегаторы - я точно не помню, но сложилось впечатление, что ЛУНу до них как до Луны...

Потому их история успеха - такая себе история. И да - никого не удивила какую они таксу выставляют застройщикам? И еще под соусом, что информация для пользователя сайта выдается одинаковая - и от проплаченных застройщиков и от тех, кто не понимает зачем платить ЛУНу когда очереди под ОП с ночи и по номеркам.