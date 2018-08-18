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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:00
foxluck написав: hume написав:
Общался с риэлтором, он преимущественно по Голосеево, говорит началась серьезная конкуренция в районе Ипподрома.
Это то, что риелторы называют "кровавый океан"
По сравнению с весной-летом 20-ого предложений нет и цены совсем немаленькие.
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Vlad442
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:52
а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м
remark написав:
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html
лінійку приклали, чи лекало?
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flyman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:29
flyman написав:
а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м
remark написав:
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html
лінійку приклали, чи лекало?
Ковальская поставила ценник на Z31 на Позняках 1500 и везде рекламирует. Могут легко и 2000 поставить и ждать своего клиента.
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lel
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:50
lel написав: flyman написав:
а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м
remark написав:
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html
лінійку приклали, чи лекало?
Ковальская поставила ценник на Z31 на Позняках 1500 и везде рекламирует. Могут легко и 2000 поставить и ждать своего клиента.
думаю мух не учел что Ковальская в прогнозах не берет в расчет подвалы в ипенях буч и чердаки в самостроях чс)
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