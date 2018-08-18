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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7478747974807481

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 79
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:00

  foxluck написав:
  hume написав:Общался с риэлтором, он преимущественно по Голосеево, говорит началась серьезная конкуренция в районе Ипподрома.

Это то, что риелторы называют "кровавый океан" :)

По сравнению с весной-летом 20-ого предложений нет и цены совсем немаленькие.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:52

  remark написав:https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html

а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м

лінійку приклали, чи лекало?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  remark написав:https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html

а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м

лінійку приклали, чи лекало?
Ковальская поставила ценник на Z31 на Позняках 1500 и везде рекламирует. Могут легко и 2000 поставить и ждать своего клиента.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:50

  lel написав:
flyman написав:
  remark написав:https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html

а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м

лінійку приклали, чи лекало?
Ковальская поставила ценник на Z31 на Позняках 1500 и везде рекламирует. Могут легко и 2000 поставить и ждать своего клиента.

думаю мух не учел что Ковальская в прогнозах не берет в расчет подвалы в ипенях буч и чердаки в самостроях чс)
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