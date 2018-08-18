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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7478747974807481

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 79
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:00

  foxluck написав:
  hume написав:Общался с риэлтором, он преимущественно по Голосеево, говорит началась серьезная конкуренция в районе Ипподрома.

Это то, что риелторы называют "кровавый океан" :)

По сравнению с весной-летом 20-ого предложений нет и цены совсем немаленькие.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:52

  remark написав:https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html

а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м

лінійку приклали, чи лекало?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  remark написав:https://ua.interfax.com.ua/news/economic/746587.html

а до кінця 2023 року - до $2 тис./кв. м

лінійку приклали, чи лекало?
Ковальская поставила ценник на Z31 на Позняках 1500 и везде рекламирует. Могут легко и 2000 поставить и ждать своего клиента.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Встретил знакомого, продал он двушку в Европейке(Соф.Борщаговка) за 38 без ремонта и купил хрущ за 45 на бул.Верховного Совета, тоже двушка, чуть меньшей площади,ремонт надо делать.Так что далеко не всем нужны новострои.
Просто для информации.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ktostroit.com/analytics
что то продажи мае просели некисло...
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:35

  spekulant написав:https://ktostroit.com/analytics
что то продажи мае просели некисло...

А если посчитать в среднем за 3 месяца?
Люди, судя по графику, отстрелялись в апреле. В мае много праздинков, падение курса и вряд ли застройщики, нарубившие капусты в апреле, расположены проводить акции и делать скидки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:37

  spekulant написав:https://ktostroit.com/analytics
что то продажи мае просели некисло...

То не правильні графіки.
У ВП Діброва черга яка була, що забули?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Общался с риэлтором, он преимущественно по Голосеево, говорит началась серьезная конкуренция в районе Ипподрома. Эврика, Лико грады, Венеция, новые Англии, какой-то там Лэнд, Республика, на подходе Метрополис. И все комплексы ещё не закончены. Сильная конкуренция на небольшой территории. Очень много на аренду.

Посмотрел на карту. В Киеве формируется район, приобретающий уже некоторые очертания, состоящий полностью из новостроев. Через 10 лет, когда все будет закончено, он имеет шанс стать одним из самых востребованных спальников города. ТРЦ, метро, спорткомплекс, лес и почти нет старых домов советской постройки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/493649/v-kieve-podorozhaet-proezd-no-ne-do-20-25-griven-klichko
Кляті понаїхи: корків стане ще більше!

Моя думка - Київ досяг критичної точки і далі рости вже не буде.
Або буде рости і перетворюватися в Каїр.
flyman
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