По сравнению с весной-летом 20-ого предложений нет и цены совсем немаленькие.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:00
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:52
Додано: Сер 26 тра, 2021 21:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Встретил знакомого, продал он двушку в Европейке(Соф.Борщаговка) за 38 без ремонта и купил хрущ за 45 на бул.Верховного Совета, тоже двушка, чуть меньшей площади,ремонт надо делать.Так что далеко не всем нужны новострои.
Просто для информации.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что то продажи мае просели некисло...
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:35
А если посчитать в среднем за 3 месяца?
Люди, судя по графику, отстрелялись в апреле. В мае много праздинков, падение курса и вряд ли застройщики, нарубившие капусты в апреле, расположены проводить акции и делать скидки.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:37
То не правильні графіки.
У ВП Діброва черга яка була, що забули?
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Посмотрел на карту. В Киеве формируется район, приобретающий уже некоторые очертания, состоящий полностью из новостроев. Через 10 лет, когда все будет закончено, он имеет шанс стать одним из самых востребованных спальников города. ТРЦ, метро, спорткомплекс, лес и почти нет старых домов советской постройки.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/493649/v-kieve-podorozhaet-proezd-no-ne-do-20-25-griven-klichko
Кляті понаїхи: корків стане ще більше!
Моя думка - Київ досяг критичної точки і далі рости вже не буде.
Або буде рости і перетворюватися в Каїр.
|