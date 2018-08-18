|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:23
Чукча2 написав: vitaliian написав:
не хочет заморачиваться ремонтами
у них не него как правило нет денег, берут что бы можно было зайти не перекрестившись и пожить какое то время
У золотой современной молодежи руки - крюки.
Замена душевого шланга уже непосильная задача.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5651
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 1143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:24
Faceless написав:
https://www.cnbc.com/2021/05/25/google-cleared-to-build-multi-billion-dollar-megacampus-in-san-jose.html
Капец. Это же Юнит Сити. Теперь то уж точно хейтеры Юнита затаятся.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38688
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:27
Кстати, ждем открытия украинских офисов Гугл, Эппл и фейсбук в Юните. Не переключайтесь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38688
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:42
airmax78 написав:Кстати, ждем открытия украинских офисов Гугл, Эппл и фейсбук в Юните. Не переключайтесь.
Скорее в Виннице или Франковске, это больше похоже на их политику
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29123
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1220 раз.
- Подякували: 7083 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:43
airmax78 написав: Faceless написав:
https://www.cnbc.com/2021/05/25/google-cleared-to-build-multi-billion-dollar-megacampus-in-san-jose.html
Капец. Это же Юнит Сити. Теперь то уж точно хейтеры Юнита затаятся.
Что с Рыбальским? Уже не вызывает былого восторга?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8100
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:45
Чукча2 написав: vitaliian написав:
не хочет заморачиваться ремонтами
у них не него как правило нет денег, берут что бы можно было зайти не перекрестившись и пожить какое то время
Совсем не обязательно.
Может не быть времени, желания, опыта в ремонтах, потому не хотят всего этого геморроя на много месяцев, и готовы на риск скрытых косяков (собственно, без опыта в ремонтах эти косяки неизбежно будут, даже если бы взялись сами), ну и готовы на компромиссы типа "плинтуса хай уже не скрытые, как нибудь переживем"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29123
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1220 раз.
- Подякували: 7083 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:00
roberto dark написав: Frant написав: roberto dark написав:
Vlad44 Скажите, как понять тех, кто сдаёт одноразмерные однушки, например в жк Севен или Славутич, на тех же модных Осокорках по сравнению с Патриотикой, с разницей всего лишь на пару тысяч гривен больше? При этом вложив в сам актив ( включая гораздо более дорогой ремонт) минимум 2 раза больше денег ? Где логика?
Повнорозмірний новобуд - звісно, в багатьох випадках, краще ніж старий фонд.
Проте важлива локація (близькість до метро, шкіл, садиків, до роботи).
Тут вже кожен самостійно обирає, що йому треба.
Знову ж, жити в 25-поверховому "человейнику" - задоволення також на любителя.
Ще нюанс.
Жити десь в пригороді або в Єпенях за 20 км від Києва - недешеве задоволення. Щомісячно на бензин і амортизацію машини треба витрачати 250-300 дол. Нагадаю: за ці гроші можна орендувати житло в нецентральних районах, і не паритись з автокорками і заміною машини кожних 5 років.
100% Окрім цього в предмісті якість життя може бути вища тільки якщо це свій приватний будинок, в умовній Конче Заспі, і власник не працює кожен день у столиці та у кожного члена сім’ї по авто. А ЯКЩО це просто багатоповерхівка в полі, або навіть в якомусь смт типу Ірпеня, де понатикали їх між "шевченковими хатами" то нічого в тому хорошого немає. Як би тут бухгалтерша не розпиналася, але купляють там в основному більшість ті, кому на Київ не вистачило. Той же Central House, що вона тут так яро рекламувала не раз, як виявилося стоїть впритик до залізної колії між якихось приватних хат. Тому ніхто й не купляє цю бутафорію під Европу.
В Централ Хауз, як на мене досить зручна локація, але переоцінена.
В Києві і Бучі недалеко від ШРТ можна було взяти дешевше роком раніше.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24765
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 1911 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:03
Vlad442 написав: airmax78 написав: Faceless написав:
https://www.cnbc.com/2021/05/25/google-cleared-to-build-multi-billion-dollar-megacampus-in-san-jose.html
Капец. Это же Юнит Сити. Теперь то уж точно хейтеры Юнита затаятся.
Что с Рыбальским? Уже не вызывает былого восторга?
Рыбальский - прекрасен. Но я уже отчаялся открыть каякерный сезон в этом году. Пока не построят канал - в Рыбальском не покупаем.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38688
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:04
Frant написав:
Кияни там нічого не купляють.
Навіщо їм той дешифтинг???
Ну, я киянин , но начал туда смотреть, жизнь заставит...
Если бы не школа...
Меня уже от окрайней Оболони (где родился и вырос), серых панелек и т.д. уже, если честно тошнит
Хочется куда то убежать в лес, что бы ни кто не трогал.
Востаннє редагувалось Чукча2
в Чет 27 тра, 2021 14:08, всього редагувалось 2 разів.
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:05
Чукча2 написав:
Был в понедельник на просмотре, двушка на Минской за 61К.
Ну что сказать, бабушатник полный, тараканы, окна во двор на лавки где мирно спал алкашик.
На мой вопрос, от чего так цены выросли за последнее время (причин как бы нет), пожала плечами и сказала...сама не понимаю, при том что покупателей с деньгами НЕТ.
Так что Ирпень, как карма для неуспешных - МАСТХЭВ
Успішні беруть бабушатніки з тарганами та алкашами на лавочці.
Л - Логіка.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24765
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 1911 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20486
|3557776
|
|
|490
|219925
|
Суб 22 тра, 2021 18:45
BIGor
|
|16
|22682
|
|