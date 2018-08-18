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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7486748774887489>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 79
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда батя привёз мать на Оболонь в 82, она рыдала два дня...куда ты меня **** привёз
Вокруг грязь, дерьмо и т.д. в магазин в дождь только в резиновых сапогах..а сейчас , Оболонь как Оболонь

Так что и Ирпень скоро зацветёт, и метро туда будет ..и яблони на Марсе, всё будет
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:Так что Ирпень, как карма для неуспешных - МАСТХЭВ
в этой карме для неуспешных паркинги уже по 14куе/место, а ещё в 2015 году продавали участки под гаражи по ул. Павленко (центр) за 3500 уе/шт (не кооператив просто участки 4*6м вдоль улицы). Сейчас по 10куе лично готов купить пару таких участков под бизнес, а нету. Зато есть гараж примерно в том районе 40куе https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 2eeb27a8a6

кто собирается здесь экономить рекомендую остаться в Киеве, многие цены у вас ниже будут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 тра, 2021 14:20, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:15

  Чукча2 написав:Когда батя привёз мать на Оболонь в 82, она рыдала два дня...куда ты меня **** привёз
Вокруг грязь, дерьмо и т.д. в магазин в дождь только в резиновых сапогах..а сейчас , Оболонь как Оболонь

Так что и Ирпень скоро зацветёт, и метро туда будет ..и яблони на Марсе, всё будет

Ну ти порівняв.
В Ірпені в гумаках не бачив ніколо щоб хто йшов до склепу, хіба який підсобник з будови.

Але Буча мені більше сподобалася чим Ірпінь.
Оболонь, на любителя. Троя: жизнь дала трєщіну, переехал на Троєщіну.
А ще тут є любителі теплих лампових хрущів на ДРВЗ і панельок Борщаги та Вєніка.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:19

  roberto dark написав:Vlad44 Скажите, как понять тех, кто сдаёт одноразмерные однушки, например в жк Севен или Славутич, на тех же модных Осокорках по сравнению с Патриотикой, с разницей всего лишь на пару тысяч гривен больше? При этом вложив в сам актив ( включая гораздо более дорогой ремонт) минимум 2 раза больше денег ? Где логика?

На самом деле это на сегодня есть некая проблема с ценообразованием. То есть некоторые цены на аренду не пропорционально разнятся. То есть в 2014 я новострой бизнес класса переставил ровно на 100%. Потом потянулись обычные новострои. Теперь практически любая олнушка в новострое любого района крутится около 13-15 кгрн. Потом отрос центр, который тоже долго задержался на "старой" цене. Из за массовости однокомнатной аренды цены на не центр практически сравнялись, что в спальниках, что в прицентралье не зависимо от входного билета на новострой.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:42

как тебе такое, Илон Маск...
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати, ждем открытия украинских офисов Гугл, Эппл и фейсбук в Юните. Не переключайтесь.

Место Зеленского вакантно уже 2 года, а Вы всё никак не дотягиваете до его уровня
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:ак что и Ирпень скоро зацветёт, и метро туда будет ..и яблони на Марсе, всё будет

только нас уже не будет :mrgreen:
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:27

  Serg-ik написав:
  Чукча2 написав:ак что и Ирпень скоро зацветёт, и метро туда будет ..и яблони на Марсе, всё будет

только нас уже не будет :mrgreen:

але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.
Ірпінь зараз цвіте, там де приватний сектор. Весна.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.
на трое есть тромвай)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.
на трое есть тромвай)

був.
колія є, трамвая нема
flyman
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