Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чукча2 написав:Так что Ирпень, как карма для неуспешных - МАСТХЭВ
в этой карме для неуспешных паркинги уже по 14куе/место, а ещё в 2015 году продавали участки под гаражи по ул. Павленко (центр) за 3500 уе/шт (не кооператив просто участки 4*6м вдоль улицы). Сейчас по 10куе лично готов купить пару таких участков под бизнес, а нету. Зато есть гараж примерно в том районе 40куе https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 2eeb27a8a6
кто собирается здесь экономить рекомендую остаться в Киеве, многие цены у вас ниже будут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 тра, 2021 14:20, всього редагувалось 3 разів.
Чукча2 написав:Когда батя привёз мать на Оболонь в 82, она рыдала два дня...куда ты меня **** привёз Вокруг грязь, дерьмо и т.д. в магазин в дождь только в резиновых сапогах..а сейчас , Оболонь как Оболонь
Так что и Ирпень скоро зацветёт, и метро туда будет ..и яблони на Марсе, всё будет
Ну ти порівняв. В Ірпені в гумаках не бачив ніколо щоб хто йшов до склепу, хіба який підсобник з будови.
Але Буча мені більше сподобалася чим Ірпінь. Оболонь, на любителя. Троя: жизнь дала трєщіну, переехал на Троєщіну. А ще тут є любителі теплих лампових хрущів на ДРВЗ і панельок Борщаги та Вєніка.
roberto dark написав:Vlad44 Скажите, как понять тех, кто сдаёт одноразмерные однушки, например в жк Севен или Славутич, на тех же модных Осокорках по сравнению с Патриотикой, с разницей всего лишь на пару тысяч гривен больше? При этом вложив в сам актив ( включая гораздо более дорогой ремонт) минимум 2 раза больше денег ? Где логика?
На самом деле это на сегодня есть некая проблема с ценообразованием. То есть некоторые цены на аренду не пропорционально разнятся. То есть в 2014 я новострой бизнес класса переставил ровно на 100%. Потом потянулись обычные новострои. Теперь практически любая олнушка в новострое любого района крутится около 13-15 кгрн. Потом отрос центр, который тоже долго задержался на "старой" цене. Из за массовости однокомнатной аренды цены на не центр практически сравнялись, что в спальниках, что в прицентралье не зависимо от входного билета на новострой.