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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 тра, 2021 15:49
flyman написав:
був.
колія є, трамвая нема
https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes
посмотрите прямо сейчас №4 и №5 по Бальзака едут
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vitaliian
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:56
vitaliian написав: flyman написав:
був.
колія є, трамвая нема
https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes
посмотрите прямо сейчас №4 и №5 по Бальзака едут
оживили зомбі трамвай
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flyman
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:06
vitaliian написав:
в этой карме для неуспешных паркинги уже по 14куе/место,
В Києві паркінги - вже по 20 000 - 30 000 $.
В центрі Києва - можуть й 50 000 $
Єпеня - так і залишаться Єпенями.
Cкільки б там не поставили би статуй.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:13
Frant написав:
В Києві паркінги - вже по 20 000 - 30 000 $.
В центрі Києва - можуть й 50 000 $
а вы почём свой паркинг брали?
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