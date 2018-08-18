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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7486748774887489

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 79
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:був.
колія є, трамвая нема
https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes
посмотрите прямо сейчас №4 и №5 по Бальзака едут
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:був.
колія є, трамвая нема
https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes
посмотрите прямо сейчас №4 и №5 по Бальзака едут

оживили зомбі трамвай
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:06

  vitaliian написав:в этой карме для неуспешных паркинги уже по 14куе/место,

В Києві паркінги - вже по 20 000 - 30 000 $.
В центрі Києва - можуть й 50 000 $

Єпеня - так і залишаться Єпенями.
Cкільки б там не поставили би статуй.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Києві паркінги - вже по 20 000 - 30 000 $.
В центрі Києва - можуть й 50 000 $
а вы почём свой паркинг брали?
vitaliian
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