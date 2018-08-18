Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.
Я уже не раз писАл, что Вы переоцениваете важность ШРТ. Подавляющему большинству он вообще не важен, если это электричка из пригорода. Все на авто ездят. Я сам пару лет жил в Вишневом, тоже сначала думал, что электричка-это почти метро. Раза два съездил и охладел к этому делу, дальше снова на авто. А Вы прямо ставку на свой ШРТ делаете при осуществлении Плана. Наличие электрички крайне важно на большем удалении от города, например 50-70км
zРадио написав:Отель в Аркадии па430 за квадрат. Максим, ты как одессит - это дорого, дешево, или "так як треба"? Понимаю, что его реставрировать, но все-таки курортный город... миллионник... даражай...
flyman написав:але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.
Я уже не раз писАл, что Вы переоцениваете важность ШРТ. Подавляющему большинству он вообще не важен, если это электричка из пригорода. Все на авто ездят. Я сам пару лет жил в Вишневом, тоже сначала думал, что электричка-это почти метро. Раза два съездил и охладел к этому делу, дальше снова на авто. А Вы прямо ставку на свой ШРТ делаете при осуществлении Плана. Наличие электрички крайне важно на большем удалении от города, например 50-70км
Там проблемна тільки коростеньська електричка, але ніхто не заставляє в неї запихуватися.
кафе на печерске в доме мебели (50 метров от метро) по 7 тыс сдают https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... LGZHY.html (ирпенская цена на цокольную коммерцию в локации средней паршивости). Видать у киевской коммерции дела совсем хорошо по 7$/m2 помещения сдают. А предыдущие арендаторы заработали столько что и внукам хватит, поэтому съехали.
Либо люди есть перестали либо некого кормить.
Только те, кто Киева не знают. А ты не знаешь, могут ото здание считать на Печерске.
Это не Печерск и здание расположено весьма неудобно с точки зрения бизнеса Да и само здание - это треш и угар архитектуры.
Дешева рыбка - смердюча юшка К твоим Ирпеням - это так же относится