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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7488748974907491>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 79
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Максим, ты как одессит - это дорого, дешево, или "так як треба"?

Как киевский "одессит" отвечу вопросом на вопрос про дорого - "а мы продаем или покупаем?" :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:ЯКЩО це просто багатоповерхівка в полі, або навіть в якомусь смт типу Ірпеня, де понатикали їх між "шевченковими хатами" то нічого в тому хорошого немає.
самый центр типа Ирпеня, шевченковские хаты, всё в точности как вы написали
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:56

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 куе легко могли закопать. Но, скорее, ближе к 100 куе. На кухне уже видно, что начали экономить.

так этож не фотки, а обычные рендеры (визуализация); причем качество такое себе
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:07

  flyman написав:але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.

Я уже не раз писАл, что Вы переоцениваете важность ШРТ. Подавляющему большинству он вообще не важен, если это электричка из пригорода. Все на авто ездят. Я сам пару лет жил в Вишневом, тоже сначала думал, что электричка-это почти метро. Раза два съездил и охладел к этому делу, дальше снова на авто. А Вы прямо ставку на свой ШРТ делаете при осуществлении Плана.
Наличие электрички крайне важно на большем удалении от города, например 50-70км
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:18

  zРадио написав:Отель в Аркадии па430 за квадрат. Максим, ты как одессит - это дорого, дешево, или "так як треба"? Понимаю, что его реставрировать, но все-таки курортный город... миллионник... даражай...

https://biz.censor.net/news/3267744/fon ... 3_milliona


Эта гостиница в советском состоянии. Там нужны очень большие инвестиции.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:53

  foxluck написав:
  zРадио написав:Максим, ты как одессит - это дорого, дешево, или "так як треба"?

Как киевский "одессит" отвечу вопросом на вопрос про дорого - "а мы продаем или покупаем?" :)


Оцениваем, насколько дешево продавец продал, и насколько дорого покупатель купил ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:02

  Damien написав:
  flyman написав:але ШРТ є в Ірпені а на Троєщинні нема.

Я уже не раз писАл, что Вы переоцениваете важность ШРТ. Подавляющему большинству он вообще не важен, если это электричка из пригорода. Все на авто ездят. Я сам пару лет жил в Вишневом, тоже сначала думал, что электричка-это почти метро. Раза два съездил и охладел к этому делу, дальше снова на авто. А Вы прямо ставку на свой ШРТ делаете при осуществлении Плана.
Наличие электрички крайне важно на большем удалении от города, например 50-70км

Там проблемна тільки коростеньська електричка, але ніхто не заставляє в неї запихуватися.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:08

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 тра, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:44

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Оцениваем, насколько дешево продавец продал, и насколько дорого покупатель купил ))
кафе на печерске в доме мебели (50 метров от метро) по 7 тыс сдают https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... LGZHY.html (ирпенская цена на цокольную коммерцию в локации средней паршивости). Видать у киевской коммерции дела совсем хорошо по 7$/m2 помещения сдают. А предыдущие арендаторы заработали столько что и внукам хватит, поэтому съехали.

Либо люди есть перестали либо некого кормить.

Только те, кто Киева не знают. А ты не знаешь, могут ото здание считать на Печерске.

Это не Печерск и здание расположено весьма неудобно с точки зрения бизнеса
Да и само здание - это треш и угар архитектуры.

Дешева рыбка - смердюча юшка
К твоим Ирпеням - это так же относится
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:55

  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 000 - 100 000 у.е.
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