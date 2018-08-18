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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 тра, 2021 20:01
airmax78 написав:
80 куе легко могли закопать. Но, скорее, ближе к 100 куе. На кухне уже видно, что начали экономить.
УУУ
Сразу видно человека в теме, еженедельно отстёгивавшего прорабу
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Додано: Чет 27 тра, 2021 21:45
UA написав:
80 000 - 100 000 у.е.
Выходит хозяин хаты заработал минимум 100 куе
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Додано: Чет 27 тра, 2021 22:56
UA написав:
80 000 - 100 000 у.е.
Точно. И ближе к 100 000.
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