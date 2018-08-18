RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7488748974907491

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 79
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
29
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:01

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 куе легко могли закопать. Но, скорее, ближе к 100 куе. На кухне уже видно, что начали экономить.

УУУ
Сразу видно человека в теме, еженедельно отстёгивавшего прорабу :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5653
З нами з: 19.07.08
Подякував: 937 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:45

  UA написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 000 - 100 000 у.е.

Выходит хозяин хаты заработал минимум 100 куе!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 19.09.10
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:56

  UA написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 000 - 100 000 у.е.


Точно. И ближе к 100 000. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9786
З нами з: 14.11.11
Подякував: 387 раз.
Подякували: 4222 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7488748974907491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2047, 2048, 2049
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20488 3558403
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 18:12
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
490 219948
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 тра, 2021 18:45
BIGor
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22686
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.