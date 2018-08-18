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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 тра, 2021 20:01
airmax78 написав:
80 куе легко могли закопать. Но, скорее, ближе к 100 куе. На кухне уже видно, что начали экономить.
УУУ
Сразу видно человека в теме, еженедельно отстёгивавшего прорабу
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Додано: Чет 27 тра, 2021 21:45
UA написав:
80 000 - 100 000 у.е.
Выходит хозяин хаты заработал минимум 100 куе
!
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Додано: Чет 27 тра, 2021 22:56
UA написав:
80 000 - 100 000 у.е.
Точно. И ближе к 100 000.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 23:32
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 04:44
vitaliian написав: roberto dark написав:
Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .
вы не первый бывший соотечественник из Израиля который интересуется недвижимостью в Украине, только у меня таких знакомых несколько, в отличии от вас они не врут что в Израиле всё хорошо, что выглядело бы неествественно (если там всё хорошо, зачем вы сидите здесь).
Самая распространенная хотелка - заработать денег там, чтобы вернуться и открыть бизнес здесь. Особенно этим интересуются те у кого там нет своего жилья, не сильно им хочется покупать мини-квартиры от 100 куе даже под мизерный %.
До карантина друг детства прилетал как раз "прицениться" сколько стоит фасадная коммерция от 200м2 которую можно сдать сетевикам и получать пассивный доход сравнимый с его зарплатой в Израиле. Я с ним тоже ходил по просмотрам.
В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.
у меня есть одни знакомые в Израиле, которые купили года 2 назад воздух над котлованом в пригороде ТА. Не знаю как сейчас, но уже через год объект "по мере готовности" набрал 100+% к начальной цене. Они брали "для себя". У другого объект за 250+ куе дает 800 баксов в месяц + траблы. То есть "для себя" оно неплохо, а для аренды - не факт. Хотя по 2 кейсам нельзя гоаорить о репрезентативности.
В США-же на 250+ куе можно взять объект, который будет тыщи полторы приносить.и при этом расти в цене. И это "дешево-сердито". При съезде арендатора плеснуть белой краской из ведра на стены - вот и вся амортизация.
Интересоваться куда впихнуть 100+ куе на другой стороне земного шара ради 2 дневного заработка в месяц - непонятная затея.
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