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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7488748974907491

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 80
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
30
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:01

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 куе легко могли закопать. Но, скорее, ближе к 100 куе. На кухне уже видно, что начали экономить.

УУУ
Сразу видно человека в теме, еженедельно отстёгивавшего прорабу :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:45

  UA написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 000 - 100 000 у.е.

Выходит хозяин хаты заработал минимум 100 куе!
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:56

  UA написав:
  zzzzzz написав:Какой бюджет ремонт+мебель если считать от состояния после застройщика ?
Общая площадь 82 кв.м. ?
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =374937609

80 000 - 100 000 у.е.


Точно. И ближе к 100 000. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заселить бы Украину чехами. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4388731047
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 04:44

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Дело в том, что в Израиль прибывает народ и рождаемость высокая, а в Украине наоборот. К тому же молодёжь валит из страны навсегда, особенно регионы. Про рождаемость вообще молчу, если сравниватьс Израиле где в почти в каждой семье от 3 детей и выше. Поэтому и призывы на ветке типа "свалить или умереть" самые популярные .
вы не первый бывший соотечественник из Израиля который интересуется недвижимостью в Украине, только у меня таких знакомых несколько, в отличии от вас они не врут что в Израиле всё хорошо, что выглядело бы неествественно (если там всё хорошо, зачем вы сидите здесь).

Самая распространенная хотелка - заработать денег там, чтобы вернуться и открыть бизнес здесь. Особенно этим интересуются те у кого там нет своего жилья, не сильно им хочется покупать мини-квартиры от 100 куе даже под мизерный %.

До карантина друг детства прилетал как раз "прицениться" сколько стоит фасадная коммерция от 200м2 которую можно сдать сетевикам и получать пассивный доход сравнимый с его зарплатой в Израиле. Я с ним тоже ходил по просмотрам.

В качестве аналогии, ни один мой знакомый уехавший в США и Канаду киевской недвижимостью почему-то не интересуется.


у меня есть одни знакомые в Израиле, которые купили года 2 назад воздух над котлованом в пригороде ТА. Не знаю как сейчас, но уже через год объект "по мере готовности" набрал 100+% к начальной цене. Они брали "для себя". У другого объект за 250+ куе дает 800 баксов в месяц + траблы. То есть "для себя" оно неплохо, а для аренды - не факт. Хотя по 2 кейсам нельзя гоаорить о репрезентативности.
В США-же на 250+ куе можно взять объект, который будет тыщи полторы приносить.и при этом расти в цене. И это "дешево-сердито". При съезде арендатора плеснуть белой краской из ведра на стены - вот и вся амортизация.
Интересоваться куда впихнуть 100+ куе на другой стороне земного шара ради 2 дневного заработка в месяц - непонятная затея.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:17

  vitaliian написав:cамый центр типа Ирпеня, шевченковские хаты

Для "ірпенятників" - є окремі форуми. Прошу там розказувати про переваги місцевості за 20 км від Києва.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:52

  rjkz написав:у меня есть одни знакомые в Израиле, которые купили года 2 назад воздух над котлованом в пригороде ТА. Не знаю как сейчас, но уже через год объект "по мере готовности" набрал 100+% к начальной цене. Они брали "для себя". У другого объект за 250+ куе дает 800 баксов в месяц + траблы. То есть "для себя" оно неплохо, а для аренды - не факт. Хотя по 2 кейсам нельзя гоаорить о репрезентативности.
В США-же на 250+ куе можно взять объект, который будет тыщи полторы приносить.и при этом расти в цене. И это "дешево-сердито". При съезде арендатора плеснуть белой краской из ведра на стены - вот и вся амортизация.
Интересоваться куда впихнуть 100+ куе на другой стороне земного шара ради 2 дневного заработка в месяц - непонятная затея.

Так приємно бачити, як павуки в банці один одного жухають :mrgreen:

Шкода, що всі на свою історичну батьківщину не виїхали, весь би світ порадувався б :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:13

  airmax78 написав:Заселить бы Украину чехами. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4388731047

Соседствовать с чехами все хотят.

Вот банабакская урбанистическая традиция
https://varlamov.ru/1266779.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:23

Київ поки що ліпше Махачкали

  UA написав:
  airmax78 написав:Заселить бы Украину чехами. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4388731047

Соседствовать с чехами все хотят.

Вот банабакская урбанистическая традиция
https://varlamov.ru/1266779.html


навіщо постити івно, якщо можна підглянути в прекрасне майбутнє
https://strelkamag.com/ru/news/posmotrite-kak-budet-vyglyadet-gorod-liniya-v-saudovskoi-aravii

хіба потішити себе, що Київ поки що ліпше Махачкали
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:49

  UA написав:
  airmax78 написав:Заселить бы Украину чехами. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4388731047

Соседствовать с чехами все хотят.

Вот банабакская урбанистическая традиция
https://varlamov.ru/1266779.html

Понаеху не показывайте.
airmax78
 
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