Если говорить о бюджетном сегменте, то цены существенно снизились. Еще год назад квартиры за $200—250 улетали как горячие пирожки, сейчас — сдаются с натяжкой. За эти деньги арендаторы требуют хорошую локацию, свежий ремонт, мебель и технику.



Минимальные цены на однушки уже опустились до $150 в месяц. Не скажу, что подобных объектов много, но они есть, а еще год назад такое сложно было представить.



Средняя цена по двушкам — $200—250, трешки уже примерно на том же уровне. Спрос на большие квартиры всегда был низким, а сейчас упал еще ниже, ведь не каждый может позволить себе снять трешку даже в складчину.



Давать прогнозы сегодня трудно, но, на мой взгляд, если ситуация с границами не изменится, то квартиры подешевеют еще сильнее. Во всяком случае, предпосылок для роста цен нет.



Можно ли будет летом снять квартиру в Минске за $100? Не исключено.



Иногда сдавать объект за «коммуналку» разумнее, чем ждать, когда изменится ситуация. На рынке есть ряд объектов, в которых никто не прописан. Коммунальные счета в таких квартирах зимой достигают $50 в месяц. Хотя бы эту сумму может покрывать квартирант.