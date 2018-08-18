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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74917492749374947495>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 80
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
30
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:50

  Frant написав:
  vitaliian написав:потому что Киев потерял монополию на модное и комфортное жильё

Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені.
Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва. І щоденно стоїть в автокорках по 2-3 години.

при середній з.п. під 20К грн. в Києві, що ти вважає за "модне і комфортне житло"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:56

  Frant написав:
  Libo написав:поездил по Черниговской области в районе Батурина, Боборовицы, Нежина.
То місця для туристів.
Поїдь далі, по глухим лісовим селам. На власні очі побачиш реальну Україну.


Бобровицкий р-н для туристов?! :shock: Раньше был одним из забитых районов. А последнее время круто поднялся, кругом новые качественные дороги, ухоженные поля, аккуратные села, в домах вода, канализация, интернет... Европа. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:00

  Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені.
Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва. І щоденно стоїть в автокорках по 2-3 години.


И кто побогаче тоже геть из Киева в какую-нибудь Кончу и автокорки их совсем не пугают. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:11

  Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені.
Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва.

как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... 2aad66a846
по карману она вам или нет не тема данной ветки
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:11

  Libo написав:
  Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені.
Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва. І щоденно стоїть в автокорках по 2-3 години.


И кто побогаче тоже геть из Киева в какую-нибудь Кончу и автокорки их совсем не пугают. :lol:

да нє, мають купляти "житло для себе" в Навігаторах та Крушах
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:23

Минск со своим тараканом приплыл.
Не трогайте чужие самолёты!

Если говорить о бюджетном сегменте, то цены существенно снизились. Еще год назад квартиры за $200—250 улетали как горячие пирожки, сейчас — сдаются с натяжкой. За эти деньги арендаторы требуют хорошую локацию, свежий ремонт, мебель и технику.

Минимальные цены на однушки уже опустились до $150 в месяц. Не скажу, что подобных объектов много, но они есть, а еще год назад такое сложно было представить.

Средняя цена по двушкам — $200—250, трешки уже примерно на том же уровне. Спрос на большие квартиры всегда был низким, а сейчас упал еще ниже, ведь не каждый может позволить себе снять трешку даже в складчину.

Давать прогнозы сегодня трудно, но, на мой взгляд, если ситуация с границами не изменится, то квартиры подешевеют еще сильнее. Во всяком случае, предпосылок для роста цен нет.

Можно ли будет летом снять квартиру в Минске за $100? Не исключено.

Иногда сдавать объект за «коммуналку» разумнее, чем ждать, когда изменится ситуация. На рынке есть ряд объектов, в которых никто не прописан. Коммунальные счета в таких квартирах зимой достигают $50 в месяц. Хотя бы эту сумму может покрывать квартирант.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:28

  Libo написав:Минск со своим тараканом приплыл.
Не трогайте чужие самолёты!

Если говорить о бюджетном сегменте, то цены существенно снизились. Еще год назад квартиры за $200—250 улетали как горячие пирожки, сейчас — сдаются с натяжкой. За эти деньги арендаторы требуют хорошую локацию, свежий ремонт, мебель и технику.

Минимальные цены на однушки уже опустились до $150 в месяц. Не скажу, что подобных объектов много, но они есть, а еще год назад такое сложно было представить.

Средняя цена по двушкам — $200—250, трешки уже примерно на том же уровне. Спрос на большие квартиры всегда был низким, а сейчас упал еще ниже, ведь не каждый может позволить себе снять трешку даже в складчину.

Давать прогнозы сегодня трудно, но, на мой взгляд, если ситуация с границами не изменится, то квартиры подешевеют еще сильнее. Во всяком случае, предпосылок для роста цен нет.

Можно ли будет летом снять квартиру в Минске за $100? Не исключено.

Иногда сдавать объект за «коммуналку» разумнее, чем ждать, когда изменится ситуация. На рынке есть ряд объектов, в которых никто не прописан. Коммунальные счета в таких квартирах зимой достигают $50 в месяц. Хотя бы эту сумму может покрывать квартирант.

ІТники покинули Мінськ, і пора забивати вікна дошками
Київ теж таке чекає?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:35

Киев впервые попал в топ-100 городов мира

За год украинская столица поднялась в рейтинге лучших городов мира сразу на 52 позиции.
Столица Украины Киев впервые в истории вошла в первую сотню лучших городов мира. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.

Если в прошлом году Киев находился на 139 месте, то в этом - на 87-м.

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Эксперты считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.

"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в тексте.

Лучшими городами названы Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну это не удивительно. 139 место - это явно была какая-то ерунда. "Опередил Манчестер"... вот теперь чейндж pm-у стало обидно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:05

  airmax78 написав:Ну это не удивительно. 139 место - это явно была какая-то ерунда. "Опередил Манчестер"... вот теперь чейндж pm-у стало обидно.

Думаю, тому , що карантин не такий строгий був для вільнолюдів, як в інших містах.
Цілюща сила ковіда для сумнівного рейтингу.
flyman
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