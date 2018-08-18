Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:потому что Киев потерял монополию на модное и комфортное жильё
Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені. Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва. І щоденно стоїть в автокорках по 2-3 години.
при середній з.п. під 20К грн. в Києві, що ти вважає за "модне і комфортне житло"?
Libo написав:поездил по Черниговской области в районе Батурина, Боборовицы, Нежина.
То місця для туристів. Поїдь далі, по глухим лісовим селам. На власні очі побачиш реальну Україну.
Бобровицкий р-н для туристов?! Раньше был одним из забитых районов. А последнее время круто поднялся, кругом новые качественные дороги, ухоженные поля, аккуратные села, в домах вода, канализация, интернет... Европа.
Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені. Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва. І щоденно стоїть в автокорках по 2-3 години.
И кто побогаче тоже геть из Киева в какую-нибудь Кончу и автокорки их совсем не пугают.
Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені. Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва.
Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені. Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва. І щоденно стоїть в автокорках по 2-3 години.
И кто побогаче тоже геть из Киева в какую-нибудь Кончу и автокорки их совсем не пугают.
да нє, мають купляти "житло для себе" в Навігаторах та Крушах
Минск со своим тараканом приплыл. Не трогайте чужие самолёты!
Если говорить о бюджетном сегменте, то цены существенно снизились. Еще год назад квартиры за $200—250 улетали как горячие пирожки, сейчас — сдаются с натяжкой. За эти деньги арендаторы требуют хорошую локацию, свежий ремонт, мебель и технику.
Минимальные цены на однушки уже опустились до $150 в месяц. Не скажу, что подобных объектов много, но они есть, а еще год назад такое сложно было представить.
Средняя цена по двушкам — $200—250, трешки уже примерно на том же уровне. Спрос на большие квартиры всегда был низким, а сейчас упал еще ниже, ведь не каждый может позволить себе снять трешку даже в складчину.
Давать прогнозы сегодня трудно, но, на мой взгляд, если ситуация с границами не изменится, то квартиры подешевеют еще сильнее. Во всяком случае, предпосылок для роста цен нет.
Можно ли будет летом снять квартиру в Минске за $100? Не исключено.
Иногда сдавать объект за «коммуналку» разумнее, чем ждать, когда изменится ситуация. На рынке есть ряд объектов, в которых никто не прописан. Коммунальные счета в таких квартирах зимой достигают $50 в месяц. Хотя бы эту сумму может покрывать квартирант.
Libo написав:Минск со своим тараканом приплыл. Не трогайте чужие самолёты!
Если говорить о бюджетном сегменте, то цены существенно снизились. Еще год назад квартиры за $200—250 улетали как горячие пирожки, сейчас — сдаются с натяжкой. За эти деньги арендаторы требуют хорошую локацию, свежий ремонт, мебель и технику.
Минимальные цены на однушки уже опустились до $150 в месяц. Не скажу, что подобных объектов много, но они есть, а еще год назад такое сложно было представить.
Средняя цена по двушкам — $200—250, трешки уже примерно на том же уровне. Спрос на большие квартиры всегда был низким, а сейчас упал еще ниже, ведь не каждый может позволить себе снять трешку даже в складчину.
Давать прогнозы сегодня трудно, но, на мой взгляд, если ситуация с границами не изменится, то квартиры подешевеют еще сильнее. Во всяком случае, предпосылок для роста цен нет.
Можно ли будет летом снять квартиру в Минске за $100? Не исключено.
Иногда сдавать объект за «коммуналку» разумнее, чем ждать, когда изменится ситуация. На рынке есть ряд объектов, в которых никто не прописан. Коммунальные счета в таких квартирах зимой достигают $50 в месяц. Хотя бы эту сумму может покрывать квартирант.
ІТники покинули Мінськ, і пора забивати вікна дошками Київ теж таке чекає?
За год украинская столица поднялась в рейтинге лучших городов мира сразу на 52 позиции. Столица Украины Киев впервые в истории вошла в первую сотню лучших городов мира. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.
Если в прошлом году Киев находился на 139 месте, то в этом - на 87-м.
За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Эксперты считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.
"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в тексте.
Лучшими городами названы Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.