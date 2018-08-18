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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7492749374947495>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 80
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
30
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:20

  airmax78 написав:Ну это не удивительно. 139 место - это явно была какая-то ерунда. "Опередил Манчестер"... вот теперь чейндж pm-у стало обидно.

Та ну на... :mrgreen: обідно )))

По-перше, Манч зайшов, як і Київ в сотку, рік тому був на 107 місці.
По-друге, ті міста, які опинились нижче Києва по списку,
https://www.bestcities.org/rankings/worlds-best-cities/

Я був в частини тих міст, от скажіть, що реально Київ краше*, ніж Краків, Гановер, Перт, Сакраменто і т.д.? Ріалі?

* я певен, шось намалювали в методології розрахунків...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:27

  Libo написав:Раньше был одним из забитых районов. А последнее время круто поднялся, кругом новые качественные дороги, ухоженные поля, аккуратные села, в домах вода, канализация, интернет... Европа.

Є Київ Реуса-Фейслеса і Бобровицький район Лібо))) Більш питань не маю)))

А ось реальна Україна:
https://uainfo.org/blognews/1622197348- ... -sebe.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 тра, 2021 12:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:29

  Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира

За год украинская столица поднялась в рейтинге лучших городов мира сразу на 52 позиции.
Столица Украины Киев впервые в истории вошла в первую сотню лучших городов мира. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.

Если в прошлом году Киев находился на 139 месте, то в этом - на 87-м.

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Эксперты считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.

"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в тексте.

Лучшими городами названы Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.


Массовое прозрение наступает внезапно. И также внезапно Киев по достоинству очутится в первой десятке лучших столиц мира. К сожалению, на протяжении многих последних лет киевские власти думали не о городе, а как обогатиться на его бюджете. Но даже те крохи, которые нам перепадали, позволяют нам оставаться в числе самых лучших и привлекательных. :!:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:43

  vitaliian написав:
  Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені.
Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва.

как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-smart-otdelnaya-IDLHFWr.html#2aad66a846
по карману она вам или нет не тема данной ветки

Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:51

  Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира
За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.
Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго?
По безопасности - возможно. За последние 20 лет Троещина значительно цивилизовалась. Хотя регулярные перестрелки и разборки титушек не вдохновляют.
По инфраструктуре - НЕ ВЕРЮ!!! Одни пробки чего стоят! 1-2 часа в пути на работу и с работы - в Дюссельдорфе и Глазго с Манчестером это абсолютно невозможно, там транспорт ходит как часы, по оптимальным маршрутам и максимум с одной пересадкой куда бы ты ни ехал (исключения очень редки). Может, они стоимость проезда оценивали?
Учреждения культуры - спорно. Музеи загибаются, туристические места имеют плачевную инфраструктуру. Ситуацию спасают разве что только театры.
Уровень развития бизнеса - ну очень спорно. В центре - да. Но на удалении 5-7км от центра - разве что парикмахерские, аптеки и наливайки.
В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:53

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені.
Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва.

как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-smart-otdelnaya-IDLHFWr.html#2aad66a846
по карману она вам или нет не тема данной ветки

Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат

В півтора, а може, й вдвічі дорожча за ціну масового житла в "іпенях"
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну начинается... Мы же с графиками не спорим, вот и вы с рейтингом не спорьте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:26

  p_vovk74 написав:
  Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира
За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.
Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.


Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго?
В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...


Во-первых, это не столицы, а зачуханая провинция черножопой Европы. :x
Во-вторых, люди так устроены, что для них чужая соседка всегда сексуальнее и аппетитнее всегда доступной жены. Так и с чужими столицами. На них всегда резвее встает. :oops:
В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы. :?
Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке. :o А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:28

  airmax78 написав:Ну начинается... Мы же с графиками не спорим, вот и вы с рейтингом не спорьте.

А вот и не скажите. Мы не спорим с графиками только потому, что они лишь графическое отображение табличной статистики (да и то регулярно оспариваем источники информации).
А тут мы сталкиваемся с очень субъективными оценками неизвестных нам людей, сделанным при неизвестных обстоятельствах по неизвестным критериям.

Т.е. данный рейтинг можно рассматривать только как предвзятое мнение и не более того.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:32

  Libo написав:мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы

Маючи лишню сотню $ в кишені - в Києві ти орел!
А в європейських столицях - ти ніщеброд.
Вся різниця.
Frant
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