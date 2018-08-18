Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира
За год украинская столица поднялась в рейтинге лучших городов мира сразу на 52 позиции. Столица Украины Киев впервые в истории вошла в первую сотню лучших городов мира. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.
Если в прошлом году Киев находился на 139 месте, то в этом - на 87-м.
За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Эксперты считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться выше в следующем году.
"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев – это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в тексте.
Лучшими городами названы Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.
Массовое прозрение наступает внезапно. И также внезапно Киев по достоинству очутится в первой десятке лучших столиц мира. К сожалению, на протяжении многих последних лет киевские власти думали не о городе, а как обогатиться на его бюджете. Но даже те крохи, которые нам перепадали, позволяют нам оставаться в числе самых лучших и привлекательных.
Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені. Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва.
как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-smart-otdelnaya-IDLHFWr.html#2aad66a846 по карману она вам или нет не тема данной ветки
Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.
Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго? По безопасности - возможно. За последние 20 лет Троещина значительно цивилизовалась. Хотя регулярные перестрелки и разборки титушек не вдохновляют. По инфраструктуре - НЕ ВЕРЮ!!! Одни пробки чего стоят! 1-2 часа в пути на работу и с работы - в Дюссельдорфе и Глазго с Манчестером это абсолютно невозможно, там транспорт ходит как часы, по оптимальным маршрутам и максимум с одной пересадкой куда бы ты ни ехал (исключения очень редки). Может, они стоимость проезда оценивали? Учреждения культуры - спорно. Музеи загибаются, туристические места имеют плачевную инфраструктуру. Ситуацию спасают разве что только театры. Уровень развития бизнеса - ну очень спорно. В центре - да. Но на удалении 5-7км от центра - разве что парикмахерские, аптеки и наливайки. В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...
Frant написав:Просто модне і комфортне житло в столиці - не всім по кишені. Тому нарот (хто бідніший і хто не здатен порахувати витрати грошей і часу на дорогу) - купляє житло в Єпенях, за 20 км від Києва.
как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartira-smart-otdelnaya-IDLHFWr.html#2aad66a846 по карману она вам или нет не тема данной ветки
Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат
В півтора, а може, й вдвічі дорожча за ціну масового житла в "іпенях"
Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.
Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго? В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...
Во-первых, это не столицы, а зачуханая провинция черножопой Европы. Во-вторых, люди так устроены, что для них чужая соседка всегда сексуальнее и аппетитнее всегда доступной жены. Так и с чужими столицами. На них всегда резвее встает. В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ... В каждом городе свои тараканы. Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке. А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан.
airmax78 написав:Ну начинается... Мы же с графиками не спорим, вот и вы с рейтингом не спорьте.
А вот и не скажите. Мы не спорим с графиками только потому, что они лишь графическое отображение табличной статистики (да и то регулярно оспариваем источники информации). А тут мы сталкиваемся с очень субъективными оценками неизвестных нам людей, сделанным при неизвестных обстоятельствах по неизвестным критериям.
Т.е. данный рейтинг можно рассматривать только как предвзятое мнение и не более того.
Libo написав:мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ... В каждом городе свои тараканы
Маючи лишню сотню $ в кишені - в Києві ти орел! А в європейських столицях - ти ніщеброд. Вся різниця.