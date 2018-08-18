|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:35
Libo написав:
В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах.
Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы.
А ну ка, скажи де?
Якщо ти там Г. на палочці, то й тут також*
Чи в Баріспалє встановили портал перетворюючий Г. в Панів
* я до чього? Я себе закордоном Г. не відчуваю = тобто кому як...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3965
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:51
Damien написав:
Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат
8500 за 6м2 объект с санузлом
? это мегадёшево, В ирпене я бы 2 шт таких под бизнес аренду взял, но таких предложений нет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7188
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1369 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:01
Як Азія якась, я й не думав, що у нас таке є.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9795
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4222 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Libo
, unicdima
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20489
|3559207
|
П'ят 28 тра, 2021 08:54
Frant
|
|490
|219985
|
Суб 22 тра, 2021 18:45
BIGor
|
|16
|22693
|
|