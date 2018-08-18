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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:28
airmax78 написав:
Ну начинается... Мы же с графиками не спорим, вот и вы с рейтингом не спорьте.
А вот и не скажите. Мы не спорим с графиками только потому, что они лишь графическое отображение табличной статистики (да и то регулярно оспариваем источники информации).
А тут мы сталкиваемся с очень субъективными оценками неизвестных нам людей, сделанным при неизвестных обстоятельствах по неизвестным критериям.
Т.е. данный рейтинг можно рассматривать только как предвзятое мнение и не более того.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:35
Libo написав:
В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах.
Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы.
А ну ка, скажи де?
Якщо ти там Г. на палочці, то й тут також*
Чи в Баріспалє встановили портал перетворюючий Г. в Панів
* я до чього? Я себе закордоном Г. не відчуваю = тобто кому як...
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:51
Damien написав:
Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат
8500 за 6м2 объект с санузлом
? это мегадёшево, В ирпене я бы 2 шт таких под бизнес аренду взял, но таких предложений нет.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:01
Як Азія якась, я й не думав, що у нас таке є.
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unicdima
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:39
unicdima написав:
Як Азія якась, я й не думав, що у нас таке є.
для жизни такое не годится, а под ремонт обуви, корма для животных, шв.мастерскую и тд пойдёт аж бегом. Только вентиляция нужна, желательно окно. А в идеале отдельный вход.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:57
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:59
vitaliian написав: Damien написав:
Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат
8500 за 6м2 объект с санузлом
? это мегадёшево, В ирпене я бы 2 шт таких под бизнес аренду взял, но таких предложений нет.
Тут гілка не про іпеня і не про бровари, ферштейн?
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:04
Libo написав: p_vovk74 написав: Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мираЗа год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.
Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.
Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго?
В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...
Во-первых, это не столицы, а зачуханая провинция черножопой Европы.
Во-вторых, люди так устроены, что для них чужая соседка всегда сексуальнее и аппетитнее всегда доступной жены. Так и с чужими столицами. На них всегда резвее встает.
В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы.
Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке.
А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан.
Во первых в чужой стране иметь только одного паспорта маловато будет. Даже если это капстрана, где чиновники ЦЕНЯТ СВОЮ РАБОТУ И БОЯТЬСЯ ЖАЛОБ КАК ЧЕРТ ЛАДАНА, нужно на высоком уровне ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОМ, знать законы и быть уверенным в себе человеком, что бы ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПАНОМ, ДАЖЕ С ТЕМИ КТО ТЕБЯ ОБЯЗАНЫ ОБСЛУЖИТЬ.
Помню как приехал в Киев , несколько лет назад получать номер в областной налоговой на Лукьяновке, для покупки квартиры. Атмосфера там типа совок 90 е года.
Очередь стоячая, без номерков и экрана с ее отображением. Сотрудники с надменным видом особо не спешат никуда и помогать ( запросто так наверное) никто не собирается. В ИЗРАИЛЕ, если есть проблема стоит только прикрикнуть и директор департамента прибежит с извинениями и желанием помочь, а сотрудник налоговой будет перед вами стоять по стойке смирно.
Вы там налогоплательщик, и платите ему зарплату, а в Украине вы пустое место, если за вас "не позвонили" кому надо.
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roberto dark
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:37
roberto dark написав:
Помню как приехал в Киев , несколько лет назад получать номер в областной налоговой на Лукьяновке, для покупки квартиры. Атмосфера там типа совок 90 е года.
Очередь стоячая, без номерков и экрана с ее отображением. Сотрудники с надменным видом особо не спешат никуда и помогать ( запросто так наверное) никто не собирается. В ИЗРАИЛЕ, если есть проблема стоит только прикрикнуть и директор департамента прибежит с извинениями и желанием помочь, а сотрудник налоговой будет перед вами стоять по стойке смирно.
Вы там налогоплательщик, и платите ему зарплату, а в Украине вы пустое место, если за вас "не позвонили" кому надо.
Приедь сейчас и посмотри. Твоих мацаедов на экскурсии можно водить на экскурсии в наши сервисные центры, как в музеи. Кстати, американцев тоже. У них видел и пробовал. Зеленый еще обещал перевести многие госуслуги в телефон, тогда вообще никуда ходить не надо будет и номерки в очередь не понадобятся.
Всё быстро меняется в лучшую сторону. Укропы талантливая нация, плюс быстро хорошее вкуривают и внедряют. А пипл этих колоссальных перемен даже не замечает.
Для службы наблюдателями в разведке непригодны. Молодняк вообще удивляется, а как можно было иначе?
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Libo
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