Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:04

Libo написав: p_vovk74 написав: Xenon написав: Киев впервые попал в топ-100 городов мира

За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.

Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.



Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго?

В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками... Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго?В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...



Во-первых, это не столицы, а зачуханая провинция черножопой Европы.

Во-вторых, люди так устроены, что для них чужая соседка всегда сексуальнее и аппетитнее всегда доступной жены. Так и с чужими столицами. На них всегда резвее встает.

В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...

В каждом городе свои тараканы.

Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке. А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан. Во-первых, это не столицы, а зачуханая провинция черножопой Европы.Во-вторых, люди так устроены, что для них чужая соседка всегда сексуальнее и аппетитнее всегда доступной жены. Так и с чужими столицами. На них всегда резвее встает.В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...В каждом городе свои тараканы.Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке.А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан.

Во первых в чужой стране иметь только одного паспорта маловато будет. Даже если это капстрана, где чиновники ЦЕНЯТ СВОЮ РАБОТУ И БОЯТЬСЯ ЖАЛОБ КАК ЧЕРТ ЛАДАНА, нужно на высоком уровне ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОМ, знать законы и быть уверенным в себе человеком, что бы ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПАНОМ, ДАЖЕ С ТЕМИ КТО ТЕБЯ ОБЯЗАНЫ ОБСЛУЖИТЬ.Помню как приехал в Киев , несколько лет назад получать номер в областной налоговой на Лукьяновке, для покупки квартиры. Атмосфера там типа совок 90 е года.Очередь стоячая, без номерков и экрана с ее отображением. Сотрудники с надменным видом особо не спешат никуда и помогать ( запросто так наверное) никто не собирается. В ИЗРАИЛЕ, если есть проблема стоит только прикрикнуть и директор департамента прибежит с извинениями и желанием помочь, а сотрудник налоговой будет перед вами стоять по стойке смирно.Вы там налогоплательщик, и платите ему зарплату, а в Украине вы пустое место, если за вас "не позвонили" кому надо.