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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7492749374947495>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 80
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
30
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:28

  airmax78 написав:Ну начинается... Мы же с графиками не спорим, вот и вы с рейтингом не спорьте.

А вот и не скажите. Мы не спорим с графиками только потому, что они лишь графическое отображение табличной статистики (да и то регулярно оспариваем источники информации).
А тут мы сталкиваемся с очень субъективными оценками неизвестных нам людей, сделанным при неизвестных обстоятельствах по неизвестным критериям.

Т.е. данный рейтинг можно рассматривать только как предвзятое мнение и не более того.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:35

  Libo написав:В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы. :?

А ну ка, скажи де?
  Libo написав:Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке. :o А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан. :lol:

Якщо ти там Г. на палочці, то й тут також* :mrgreen:
Чи в Баріспалє встановили портал перетворюючий Г. в Панів :?:

* я до чього? Я себе закордоном Г. не відчуваю = тобто кому як...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:51

  Damien написав:Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат

8500 за 6м2 объект с санузлом? это мегадёшево, В ирпене я бы 2 шт таких под бизнес аренду взял, но таких предложений нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:01

  vitaliian написав:как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... 2aad66a846
по карману она вам или нет не тема данной ветки

Як Азія якась, я й не думав, що у нас таке є.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:09

  change_pm написав:Якщо ти там Г. на палочці, то й тут також* :mrgreen:
Чи в Баріспалє встановили портал перетворюючий Г. в Панів :?:


Точно. Какой-то секретный портал. Прилетел Г. на палочці, а вышел из аэропорта паном. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:39

  unicdima написав:
  vitaliian написав:как раз самая дешёвая квартира продаётся в Киеве а не в Ирпене
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... 2aad66a846
по карману она вам или нет не тема данной ветки

Як Азія якась, я й не думав, що у нас таке є.

для жизни такое не годится, а под ремонт обуви, корма для животных, шв.мастерскую и тд пойдёт аж бегом. Только вентиляция нужна, желательно окно. А в идеале отдельный вход.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:57

Le Silpo, грибочки под стать Киеву Фейслесса-Реуса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Куда там тому Дюссельдорфу

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:59

  vitaliian написав:
  Damien написав:Очень дешевая квартира, да , $1400 за квадрат

8500 за 6м2 объект с санузлом? это мегадёшево, В ирпене я бы 2 шт таких под бизнес аренду взял, но таких предложений нет.

Тут гілка не про іпеня і не про бровари, ферштейн?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:04

  Libo написав:
  p_vovk74 написав:
  Xenon написав:Киев впервые попал в топ-100 городов мира
За год Киев поднялся на 52 ступеньки и опередил Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.
Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.


Ганновер? Дюссельдорф? Манчестер и Глазго?
В общем, или оценщикам занесли или их покатали по очень избранным местам в Киеве и потом в баньку с девками...


Во-первых, это не столицы, а зачуханая провинция черножопой Европы. :x
Во-вторых, люди так устроены, что для них чужая соседка всегда сексуальнее и аппетитнее всегда доступной жены. Так и с чужими столицами. На них всегда резвее встает. :oops:
В-третьих, так случилось, что мне пришлось пожить в нескольких столицах. Не туристом в отеле, а мещанином среди горожан, посталкиваться и с транспортом, и со слесарями, и с коммунальными службами, и с бытовыми проблемами ...
В каждом городе свои тараканы. :?
Киев далеко не самый худший. Есть как недостатки, так и свои очевидные преимущества. Но кто ты там? Г. на палочке. :o А у себя ты полноправный, уважаемый и гоноровый гражданин, пан. :lol:

Во первых в чужой стране иметь только одного паспорта маловато будет. Даже если это капстрана, где чиновники ЦЕНЯТ СВОЮ РАБОТУ И БОЯТЬСЯ ЖАЛОБ КАК ЧЕРТ ЛАДАНА, нужно на высоком уровне ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОМ, знать законы и быть уверенным в себе человеком, что бы ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПАНОМ, ДАЖЕ С ТЕМИ КТО ТЕБЯ ОБЯЗАНЫ ОБСЛУЖИТЬ.

Помню как приехал в Киев , несколько лет назад получать номер в областной налоговой на Лукьяновке, для покупки квартиры. Атмосфера там типа совок 90 е года.

Очередь стоячая, без номерков и экрана с ее отображением. Сотрудники с надменным видом особо не спешат никуда и помогать ( запросто так наверное) никто не собирается. В ИЗРАИЛЕ, если есть проблема стоит только прикрикнуть и директор департамента прибежит с извинениями и желанием помочь, а сотрудник налоговой будет перед вами стоять по стойке смирно.

Вы там налогоплательщик, и платите ему зарплату, а в Украине вы пустое место, если за вас "не позвонили" кому надо.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:37

  roberto dark написав: Помню как приехал в Киев , несколько лет назад получать номер в областной налоговой на Лукьяновке, для покупки квартиры. Атмосфера там типа совок 90 е года.

Очередь стоячая, без номерков и экрана с ее отображением. Сотрудники с надменным видом особо не спешат никуда и помогать ( запросто так наверное) никто не собирается. В ИЗРАИЛЕ, если есть проблема стоит только прикрикнуть и директор департамента прибежит с извинениями и желанием помочь, а сотрудник налоговой будет перед вами стоять по стойке смирно.

Вы там налогоплательщик, и платите ему зарплату, а в Украине вы пустое место, если за вас "не позвонили" кому надо.


Приедь сейчас и посмотри. Твоих мацаедов на экскурсии можно водить на экскурсии в наши сервисные центры, как в музеи. Кстати, американцев тоже. У них видел и пробовал. Зеленый еще обещал перевести многие госуслуги в телефон, тогда вообще никуда ходить не надо будет и номерки в очередь не понадобятся.
Всё быстро меняется в лучшую сторону. Укропы талантливая нация, плюс быстро хорошее вкуривают и внедряют. А пипл этих колоссальных перемен даже не замечает. :shock: Для службы наблюдателями в разведке непригодны. Молодняк вообще удивляется, а как можно было иначе? :roll:
Libo
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