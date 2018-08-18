Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ? Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )
Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года. Спасибо.
roberto dark написав: Помню как приехал в Киев , несколько лет назад получать номер в областной налоговой на Лукьяновке, для покупки квартиры. Атмосфера там типа совок 90 е года.
Очередь стоячая, без номерков и экрана с ее отображением. Сотрудники с надменным видом особо не спешат никуда и помогать ( запросто так наверное) никто не собирается. В ИЗРАИЛЕ, если есть проблема стоит только прикрикнуть и директор департамента прибежит с извинениями и желанием помочь, а сотрудник налоговой будет перед вами стоять по стойке смирно.
Вы там налогоплательщик, и платите ему зарплату, а в Украине вы пустое место, если за вас "не позвонили" кому надо.
Приедь сейчас и посмотри. Твоих мацаедов на экскурсии можно водить на экскурсии в наши сервисные центры, как в музеи. Кстати, американцев тоже. У них видел и пробовал. Зеленый еще обещал перевести многие госуслуги в телефон, тогда вообще никуда ходить не надо будет и номерки в очередь не понадобятся. Всё быстро меняется в лучшую сторону. Укропы талантливая нация, плюс быстро хорошее вкуривают и внедряют. А пипл этих колоссальных перемен даже не замечает. Для службы наблюдателями в разведке непригодны. Молодняк вообще удивляется, а как можно было иначе?
Ещё бы..При молодняке конечно прогресс нешуточный. Цены на коммунальные услуги и продукты уже с израильскими сравниваются, а минималка на уровне какой то там недоразвитой Турции ( привет дауншифтерам из Анталии)). Но зато страна в смартфоне - это круто, особенно когда нужно "брить" простой народ, а не обворовавшихся олигархов. Теперь ещё и счёт заблокуют и деньги снимут без вашего разрешения если что... https://news.finance.ua/ua/news/-/49235 ... vatymetsya
roberto dark написав:[ Ещё бы..При молодняке конечно прогресс нешуточный. Цены на коммунальные услуги и продукты уже с израильскими сравниваются, а минималка на уровне какой то там недоразвитой Турции ( привет дауншифтерам из Анталии)). Но зато страна в смартфоне - это круто, особенно когда нужно "брить" простой народ, а не обворовавшихся олигархов. Теперь ещё и счёт заблокуют и деньги снимут без вашего разрешения если что... https://news.finance.ua/ua/news/-/49235 ... vatymetsya
Не читай российских газет и приезжай чаще.
Гетманцев:
Середня зарплата. Зростання реальної зарплати триває. За підсумками перших трьох місяців від початку 2021 року середня зарплата становила 12 834 грн (11 тис. грн за три місяці 2020 року). Реальна (тобто з урахуванням інфляції за період) зарплата за три місяці 2021 року зросла на 16,59% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року).
(В Киеве сейчас средняя з/п 20+ тыщ грн. Не забывай, что это только засвечиваемая официальная часть доходов, без конвертов.)
Нагадаємо, що 2020 року реальна зарплата за рік зросла на 7,4%. Для порівняння – 2009 року реальна зарплата за рік впала на 9,2%, 2014 року – на 6,5%, 2015 року – на 20,2%. У доларовому еквіваленті середня зарплата за два місяці 2020 року зросла на 3,2%, до $443,6 ($429,9 за 2020 рік, $406,1 – за 2019 рік).
Мінімальна зарплата. МЗП зросла на 20% із 1 січня 2021 року, до 6 тис. грн, у доларовому еквіваленті зросла на 21,2% ($214,5 станом на 29 березня порівняно зі $176,9 станом на кінець 2020 року). У березні 2021 року МЗП в Україні була вищою, ніж у сусідній Білорусі ($152, або 400 білоруських рублів, за поточним курсом станом на 29 березня 2021 року), Молдові ($164, або 2935 молдовських леїв), РФ ($169, або 12 792 рублі на федеральному рівні). Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/g ... 54922.html
Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ? Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )
Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года. Спасибо.