Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:18

roberto dark написав: [

Ещё бы..При молодняке конечно прогресс нешуточный. Цены на коммунальные услуги и продукты уже с израильскими сравниваются, а минималка на уровне какой то там недоразвитой Турции ( привет дауншифтерам из Анталии)). Но зато страна в смартфоне - это круто, особенно когда нужно "брить" простой народ, а не обворовавшихся олигархов. Теперь ещё и счёт заблокуют и деньги снимут без вашего разрешения

если что... Ещё бы..При молодняке конечно прогресс нешуточный. Цены на коммунальные услуги и продукты уже с израильскими сравниваются, а минималка на уровне какой то там недоразвитой Турции ( привет дауншифтерам из Анталии)). Но зато страна в смартфоне - это круто, особенно когда нужно "брить" простой народ, а не обворовавшихся олигархов. Теперь ещё и счёт заблокуют и деньги снимут без вашего разрешенияесли что... https://news.finance.ua/ua/news/-/49235 ... vatymetsya

Не читай российских газет и приезжай чаще.Гетманцев:Середня зарплата. Зростання реальної зарплати триває. За підсумками перших трьох місяців від початку 2021 року середня зарплата становила 12 834 грн (11 тис. грн за три місяці 2020 року). Реальна (тобто з урахуванням інфляції за період) зарплата за три місяці 2021 року зросла на 16,59% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року).(В Киеве сейчас средняя з/п 20+ тыщ грн. Не забывай, что это только засвечиваемая официальная часть доходов, без конвертов.)Нагадаємо, що 2020 року реальна зарплата за рік зросла на 7,4%. Для порівняння – 2009 року реальна зарплата за рік впала на 9,2%, 2014 року – на 6,5%, 2015 року – на 20,2%. У доларовому еквіваленті середня зарплата за два місяці 2020 року зросла на 3,2%, до $443,6 ($429,9 за 2020 рік, $406,1 – за 2019 рік).Мінімальна зарплата. МЗП зросла на 20% із 1 січня 2021 року, до 6 тис. грн, у доларовому еквіваленті зросла на 21,2% ($214,5 станом на 29 березня порівняно зі $176,9 станом на кінець 2020 року). У березні 2021 року МЗП в Україні була вищою, ніж у сусідній Білорусі ($152, або 400 білоруських рублів, за поточним курсом станом на 29 березня 2021 року), Молдові ($164, або 2935 молдовських леїв), РФ ($169, або 12 792 рублі на федеральному рівні).Більше читайте тут: