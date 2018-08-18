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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7493749474957496>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 80
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
30
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:38

Инвестиционный вопрос.

Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ?
Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )

Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года.
Спасибо.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:06

  zРадио написав:Le Silpo, грибочки под стать Киеву Фейслесса-Реуса :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Куда там тому Дюссельдорфу

Зображення

В общем что и требовалось доказать: недвига в Киеве дешевле грибов. Сентябрьская коррекция отменяется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:18

  roberto dark написав:[
Ещё бы..При молодняке конечно прогресс нешуточный. Цены на коммунальные услуги и продукты уже с израильскими сравниваются, а минималка на уровне какой то там недоразвитой Турции ( привет дауншифтерам из Анталии)). Но зато страна в смартфоне - это круто, особенно когда нужно "брить" простой народ, а не обворовавшихся олигархов. Теперь ещё и счёт заблокуют и деньги снимут без вашего разрешения
если что... https://news.finance.ua/ua/news/-/49235 ... vatymetsya


Не читай российских газет и приезжай чаще. :wink:

Гетманцев:

Середня зарплата. Зростання реальної зарплати триває. За підсумками перших трьох місяців від початку 2021 року середня зарплата становила 12 834 грн (11 тис. грн за три місяці 2020 року). Реальна (тобто з урахуванням інфляції за період) зарплата за три місяці 2021 року зросла на 16,59% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року).

(В Киеве сейчас средняя з/п 20+ тыщ грн. Не забывай, что это только засвечиваемая официальная часть доходов, без конвертов.)

Нагадаємо, що 2020 року реальна зарплата за рік зросла на 7,4%. Для порівняння – 2009 року реальна зарплата за рік впала на 9,2%, 2014 року – на 6,5%, 2015 року – на 20,2%. У доларовому еквіваленті середня зарплата за два місяці 2020 року зросла на 3,2%, до $443,6 ($429,9 за 2020 рік, $406,1 – за 2019 рік).

Мінімальна зарплата. МЗП зросла на 20% із 1 січня 2021 року, до 6 тис. грн, у доларовому еквіваленті зросла на 21,2% ($214,5 станом на 29 березня порівняно зі $176,9 станом на кінець 2020 року). У березні 2021 року МЗП в Україні була вищою, ніж у сусідній Білорусі ($152, або 400 білоруських рублів, за поточним курсом станом на 29 березня 2021 року), Молдові ($164, або 2935 молдовських леїв), РФ ($169, або 12 792 рублі на федеральному рівні).
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/g ... 54922.html
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Тут гілка не про іпеня і не про бровари, ферштейн?
обсуждаемая Улица Дмитрия Яворницкого дом 24 пока ещё в Киеве ферштейн?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:51

  zzzzzz написав:Инвестиционный вопрос.

Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ?
Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )

Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года.
Спасибо.

Хороший вопрос.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:08

  zzzzzz написав:Инвестиционный вопрос.

Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ?
Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )

Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года.
Спасибо.

Навигатор2. Только если найдете того, кто продаст вам однушку на 43кв. Ожидаемая прибыль более 20%
vetalok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:23

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тут гілка не про іпеня і не про бровари, ферштейн?
обсуждаемая Улица Дмитрия Яворницкого дом 24 пока ещё в Киеве ферштейн?

У обліківки "Віталіан" - кожне друге повідомлення про "ірпенятники".

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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:27

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Тут гілка не про іпеня і не про бровари, ферштейн?
обсуждаемая Улица Дмитрия Яворницкого дом 24 пока ещё в Киеве ферштейн?

У обліківки "Віталіан" - кожне друге повідомлення про "ірпенятники".

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Ірпінь давно вже спальник Києва, поліпше Троєщини.
Була би клепка в Кличка, то давно би дотягнув метро до Ірпеня і Бучі наземним способом.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:42

  flyman написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:обсуждаемая Улица Дмитрия Яворницкого дом 24 пока ещё в Киеве ферштейн?

У обліківки "Віталіан" - кожне друге повідомлення про "ірпенятники".

Є спеціальні підфоруми для любителів Прикиївських Єпенів.

Ірпінь давно вже спальник Києва, поліпше Троєщини.
Була би клепка в Кличка, то давно би дотягнув метро до Ірпеня і Бучі наземним способом.

Хлоп, ти забув про електричку від Святошино і до Бучі - Ірпеня - Бородянка???

Немає сенсу дублювати електричку лінією метро.

До речі, чому ти живеш в тернопільському селі, а не в бучанському напівпідвалі???
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 тра, 2021 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:46

  zzzzzz написав:Инвестиционный вопрос.

Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ?
Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )

Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года.
Спасибо.

Если вы не рассматриваете котлованы и сдачу в аренду, на чем вы хотите заработать? Все будет дешеветь или дорожать одновременно по рынку. Чтобы заработать больше среднего, нужно найти недооцененный вариант, который за 1-2 года найдет свое признание. Такого в свободной продаже нет.
Vlad442
 
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