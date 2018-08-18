Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ? Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )
Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года. Спасибо.
Не котлованы? Прибыль за 1-2 года на вторичке? Попадете на повышенный налог при продаже до 3 лет. При таких вводных данных сходите в казино.