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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7493749474957496

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 80
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
30
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:49

  zzzzzz написав:Инвестиционный вопрос.

Где по мнению участников форума можно поднять максимальную инвестиционную прибыль ?
Интересует прибыль за 1-2 года. Покупка котлованов сразу НЕТ. Прибыль имеется ввиду от перепродажи. ( без лендлордства )

Интересует какие-то примеры с указанием названий ЖК и ожидаемая прибыль за 1-2 года.
Спасибо.

Не котлованы? Прибыль за 1-2 года на вторичке?
Попадете на повышенный налог при продаже до 3 лет.
При таких вводных данных сходите в казино.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сентябрьская коррекция отменяется.

В мае падает у лендлордов кокос.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
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BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:47

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сентябрьская коррекция отменяется.

В мае падает у лендлордов кокос.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Картинка не загружается...

дивно,
а тут ще гривнеукрепляж,
ціна в доларах мала би вжжуххх!!!
flyman
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  #<1 ... 7493749474957496
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