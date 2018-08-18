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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7493749474957496

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 81
1. Зросли більш, як на 15%
14%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
9
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
38%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про грибочки можно ...
Чукча2
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Повідомлень: 1884
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:12

альтернативы инвестициям в кржн в Украине нет
бабло для инвестиций есть как у украинских, так и зарубжных любителей пассивного дохода
осталось за малым - подстегивать арендаторов в этом празднике жизни
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:23

  Grand Touring написав:альтернативы инвестициям в кржн в Украине нет
бабло для инвестиций есть как у украинских, так и зарубжных любителей пассивного дохода
осталось за малым - подстегивать арендаторов в этом празднике жизни

Рынок сельхоз. земли уже не открывают?
UA
 
Повідомлень: 5656
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:34

  UA написав:Рынок сельхоз. земли уже не открывают?
лично я о нем ничего не знаю
Grand Touring
 
Повідомлень: 688
З нами з: 23.03.20
Подякував: 252 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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  #<1 ... 7493749474957496
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