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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:51
Про грибочки можно ...
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Чукча2
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:12
альтернативы инвестициям в кржн в Украине нет
бабло для инвестиций есть как у украинских, так и зарубжных любителей пассивного дохода
осталось за малым - подстегивать арендаторов в этом празднике жизни
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Grand Touring
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:23
Grand Touring написав:альтернативы инвестициям в кржн в Украине нет
бабло для инвестиций есть как у украинских, так и зарубжных любителей пассивного дохода
осталось за малым - подстегивать арендаторов в этом празднике жизни
Рынок сельхоз. земли уже не открывают?
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UA
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:34
UA написав:
Рынок сельхоз. земли уже не открывают?
лично я о нем ничего не знаю
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Grand Touring
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