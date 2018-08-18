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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75327533753475357536>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
38%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:16

  flyman написав:..
так цього разу, субпраймів не було, то раз,
..

ОК, Гугл, но ипотека в США идет с плавающей ставкой. Давай, как Волкер, херанем ставку до 16% и глянем на реакцию благодарных ипотечников, которые за время нулевых ставок понабирали дорогущей недвиги?
Придется компенсировать неудачникам разницу по платежам или продлить ипотеку на 100 лет, как в Швейцарии (или где там, не помню?). Ну или нахер с пляжа, пардон, дома.
А там еще прийдет Зрадио и попросит увеличить залог, тогда вообще придется тикать в Венесуэлу.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:19

  sequence написав:
  flyman написав:..
так цього разу, субпраймів не було, то раз,
..

ОК, Гугл, но ипотека в США идет с плавающей ставкой. Давай, как Волкер, херанем ставку до 16% и глянем на реакцию благодарных ипотечников, которые за время нулевых ставок понабирали дорогущей недвиги?
Придется компенсировать неудачникам разницу по платежам или продлить ипотеку на 100 лет, как в Швейцарии (или где там, не помню?). Ну или нахер с пляжа, пардон, дома.
А там еще прийдет Зрадио и попросит увеличить залог, тогда вообще придется тикать в Венесуэлу.

Переважно фіксована (якщо перший внесок 20% і більше), а плаваюча якраз для субпрайма, точніше "премія за ризик", що власний внесок менше 20%.

В нас нема таких інструментів як в США для іпотеки, ні для фондового ринку, ні пенсійних програм, нікуя нема і не буде найближчі 5 років це точно (думаю потім теж не буде). Україна недорозвинута в цьому плані. Відстала років на 100 а може і 200. І в еліт нема бажання цим займатися. Вони застряли десь на півдорозі між феодалізмом і недосоціалізмом.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:26

  flyman написав:..
Переважно фіксована (якщо перший внесок 20% і більше), а плаваюча якраз для субпрайма, ..

Флай, дефолт 15% ипотечников с плавающей ставкой что в США, что в Европе, вызовет нелегкое недомогание всей экономики, даже с учетом того, что неграм там уже не дают.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:31

  flyman написав:питання до економістів, а що там зараз за хайп із зворотнім репо у ФРС? які наслідки?
наскільки я зрозумів це щось типу анти QE але так щоб QE не пострадало.


0. Нуль.
(zero, null, ling)
На свои покупаешь трежериз под 1,6%. Их закладываешь и фактически забираешь свои назад под 0% и тратишь. Там остался ноль твоих, но на этот свой 0 ты получаешь 1,6%! Так жить можно.
Масоны гении.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:31

  sequence написав:
  flyman написав:..
Переважно фіксована (якщо перший внесок 20% і більше), а плаваюча якраз для субпрайма, ..

Флай, дефолт 15% ипотечников с плавающей ставкой что в США, что в Европе, вызовет нелегкое недомогание всей экономики, даже с учетом того, что неграм там уже не дают.

звідки вони візьмуться ці 15%?
а якщо і візьмуться, то ФЕД\ЄСБ швиденько викуплять ці іпотеки собі на баланс
ти що наслухався байок про крах долара і розвал ЄС?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:45

  Libo написав:
  flyman написав:питання до економістів, а що там зараз за хайп із зворотнім репо у ФРС? які наслідки?
наскільки я зрозумів це щось типу анти QE але так щоб QE не пострадало.


0. Нуль.
(zero, null, ling)
На свои покупаешь трежериз под 1,6%. Их закладываешь и фактически забираешь свои назад под 0% и тратишь. Там остался ноль твоих, но на этот свой 0 ты получаешь 1,6%! Так жить можно.
Масоны гении.
:lol: :lol: :lol:

Йой, ти далекий...

500 млрд повернули Жоріку під 0%, але чомусь бонди більше під 1.6% не беруть...

Цікаво чому? Може тому, що більще не можуть брати бондів на позицію?

А чому є тоді ринок не беру 500 млр в кредит? Може немає куди вкласти?

* проблема має економічні причини, а не фінансові. Вкладати немає куди, бабла стільки, шо мультиплікатор зламався...тчк.

Треба припиняти КУЕ...а то буде погано...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:46

  sequence написав: Флай, дефолт 15% ипотечников с плавающей ставкой что в США, что в Европе, вызовет нелегкое недомогание всей экономики, даже с учетом того, что неграм там уже не дают.


Все ипотечники в США в особых условиях пандемии рефинансировались под 2-3% постоянной ставки на 30 лет. Вопрос закрыт. Ипотечного кризиса в США больше не будет никогда. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:50

  flyman написав:...
ти що наслухався байок про крах долара і розвал ЄС?

та вы шо, я же падован растишек, как могу такую дичь в мыслях держать? А вот про то, что рановато пока ставки сильно подымать мысли есть.
затертый пост Франта хорошо ведь звучал - деньги вам не кошки, чтобы их стерилизовать: будет больно не пару часиков после операции, а скорее пару годиков.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:51

  Libo написав:
  sequence написав: Флай, дефолт 15% ипотечников с плавающей ставкой что в США, что в Европе, вызовет нелегкое недомогание всей экономики, даже с учетом того, что неграм там уже не дают.


Все ипотечники в США в особых условиях пандемии рефинансировались под 2-3% постоянной ставки на 30 лет. Вопрос закрыт. Ипотечного кризиса в США больше не будет никогда. 8)

у нас таких называют льготниками :mrgreen: :mrgreen: . Проезд на ОТ тоже на халяву был?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:52

  change_pm написав:Йой, ти далекий...

500 млрд повернули Жоріку під 0%, але чомусь бонди більше під 1.6% не беруть...

Цікаво чому? Може тому, що більще не можуть брати бондів на позицію?

А чому є тоді ринок не беру 500 млр в кредит? Може немає куди вкласти?

* проблема має економічні причини, а не фінансові. Вкладати немає куди, бабла стільки, шо мультиплікатор зламався...тчк.

Треба припиняти КУЕ...а то буде погано...


Это ти далекий ...
За трежериз в очереди стоят. И еще и локтями толкаются.
Банкам налили столько денег, что рынок не может их проглотить. Деньги лежат без дела и приносят только убытки. Вот ФРС и дает банкам возможность как-то выйти из этого положения и еще и заработать. :wink:
Libo
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