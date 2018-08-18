Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Если у Джона есть кредит, по нему поднимут ставку. Если говорить в общем через удорожание кредитов, сделают не выгодным их набор. Что приведет к погашению действующих, или к сокращению общего кредитного портфеля.
Я специально взял Джона без кредита, так как речь шла именно о стерилизации вертолетных денег.
То, что вы написали, это правильно, но эти инструменты имеют свой диапазон действия. Дороже кредиты, сжимается экономика, падает занятость. Если бы накачка была кредитными деньгами, то их стерилизации таким образом сработала бы как обычно, но если применить этот метод к выданным безвозмездно деньгам, то может быть больно.
zРадио написав:Влад, почитайте лучше об операциях на открытом рынке (ОМО). Не люблю отвечать на вопросы, отправляя собеседника в чем-то разбираться самому, но без минимального бэкграунда тут можно бесконечно заниматься Джон-анизмом и едва ли приблизиться к сути
Понятно, кое чего по вершкам нахватались, а сути процессов не понимаете.
Как и следовало ожидать, опасаясь высокой инфляции, Китай начал возмущаться высокими ценами на сырьевые товары, и призвал США прекратить свою "голубиную" политику. Более того, китайский банковский регулятор попросил кредиторов прекратить продажу инвестиционных продуктов, связанных с сырьевыми товарами, в результате чего сырьевые товары - особенно железная руда, а также медь - находились под резким давлением со стороны Пекина В конечном итоге нынешняя неприемлемая ситуация потребует еще одного соглашения между крупнейшими экономиками мира, иначе растущее расхождение в ответных мерах приведет к хаосу.
Времена изменились, и в мире глобализации уже никто не позволит США творить со своей валютой всё что захочешь, другим во зло... Трамп как-то захотел поставить китайцев на колени с помощью пошлин... В итоге американцы сами больше потеряли, чем получили. А Трампа прокатили на выборах... США уже не те что были раньше. Даже немцы утерли им нос с Северным потоком-2. А турецкий Султан(член НАТО), как будто насмехаясь над ними, покупает зенитные системы С-400 у РФ. Найдут и на американцев управу....
zРадио написав:Влад, почитайте лучше об операциях на открытом рынке (ОМО). Не люблю отвечать на вопросы, отправляя собеседника в чем-то разбираться самому, но без минимального бэкграунда тут можно бесконечно заниматься Джон-анизмом и едва ли приблизиться к сути
Понятно, кое чего по вершкам нахватались, а сути процессов не понимаете.
Да, именно так. Открываешь FOMC minutes - а там все решения денежно-кредитной политики на примере Джона раскрывают. Потому что понимают суть. А специальная терминология - это выдумка университетских крыс, нахватавшихся кое-чего по вершкам
RTC12 написав:Времена изменились, и в мире глобализации уже никто не позволит США творить со своей валютой всё что захочешь, другим во зло... Трамп как-то захотел поставить китайцев на колени с помощью пошлин... В итоге американцы сами больше потеряли, чем получили. А Трампа прокатили на выборах... США уже не те что были раньше. Даже немцы утерли им нос с Северным потоком-2. А турецкий Султан(член НАТО), как будто насмехаясь над ними, покупает зенитные системы С-400 у РФ. Найдут и на американцев управу....
Согласно обследованию МВФ в структурах официальных валютных резервов (СОВР), за четвертый квартал 2020 года доля долларов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — самого низкого уровня за 25 лет. Это отражает снижение роли доллара США в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центральными банками в международных операциях. Если изменения в структуре резервов центральных банков окажутся достаточно значительными, они могут оказать влияние на валютный рынок и рынок облигаций. Доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71 процента до 59 процентов) https://www.imf.org/ru/News/Articles/20 ... 5-year-low
А с учетом нынешних фокусов ФРСников, эта доля уменьшится ещё больше. Это будет означать как минимум рост ставки, дороговизну обслуживания долгов, падение ВВП и т.п... То есть никакого "гениального" обесценивания амер.валюты, тем более в 10 раз, в ближайшем будущем НЕ БУДЕТ. Иначе Америке капец. А будет мягкая посадка её экономики рукотворными методами. Через падение фонды и сырьевых активов, через банкротства всякой мелочи и т.п...
500 млрд повернули Жоріку під 0%, але чомусь бонди більше під 1.6% не беруть...
Цікаво чому? Може тому, що більще не можуть брати бондів на позицію?
А чому є тоді ринок не беру 500 млр в кредит? Може немає куди вкласти?
* проблема має економічні причини, а не фінансові. Вкладати немає куди, бабла стільки, шо мультиплікатор зламався...тчк.
Треба припиняти КУЕ...а то буде погано...
Это ти далекий ... За трежериз в очереди стоят. И еще и локтями толкаются. Банкам налили столько денег, что рынок не может их проглотить. Деньги лежат без дела и приносят только убытки. Вот ФРС и дает банкам возможность как-то выйти из этого положения и еще и заработать.
Банкам? Може налили піплу + штатам десь 400-500 млрд, ці бабки в банках, але їх в любий час можуть витратити...
Як ти за них купиш 10-ти річні бонди? Яких, бондів, по факту ше й на ринку недостатньо (поки що - бо тьотя Женя ще не вийшла побиратись, але вже скоро)...
Зворотнє РЕПО - повернули під нуль Жоріку кеш, бо і купити немає за них шо і потреби у економіки, щоб взяти ТАКУ сумму в кредит немає...
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RTC12 написав:Libo Как говаривал М.Горбачев: "Процесс пошел"
Согласно обследованию МВФ в структурах официальных валютных резервов (СОВР), за четвертый квартал 2020 года доля долларов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — самого низкого уровня за 25 лет. Это отражает снижение роли доллара США в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центральными банками в международных операциях. Если изменения в структуре резервов центральных банков окажутся достаточно значительными, они могут оказать влияние на валютный рынок и рынок облигаций. Доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71 процента до 59 процентов) https://www.imf.org/ru/News/Articles/20 ... 5-year-low
А с учетом нынешних фокусов ФРСников, эта доля уменьшится ещё больше. Это будет означать как минимум рост ставки, дороговизну обслуживания долгов, падение ВВП и т.п... То есть никакого "гениального" обесценивания амер.валюты, тем более в 10 раз, в ближайшем будущем НЕ БУДЕТ. Иначе Америке капец. А будет мягкая посадка её экономики рукотворными методами. Через падение фонды и сырьевых активов, через банкротства всякой мелочи и т.п...
Ребята, не будьте наивными. Это США устанавливают правила игры. Остальные по ним играют или страдают.
RTC12 написав:То есть никакого "гениального" обесценивания амер.валюты, тем более в 10 раз, в ближайшем будущем НЕ БУДЕТ. Иначе Америке капец. А будет мягкая посадка её экономики рукотворными методами. Через падение фонды и сырьевых активов, через банкротства всякой мелочи и т.п...
Вряд ли - сегодня американская экономика демонстрирует очень шустрый рост. После того, как начнут ужесточать монетарную политику, динамика ВВП вернется к привычным 2-3% роста, а мир всколыхнет парад девальваций слабых валют. Китай не будет самым пострадавшим - там, как и в США, снизится скорость прироста. А вот развивающиеся рынки, вероятно, ждет падение как в 1997-м и 2015-м