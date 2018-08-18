Додано: Вів 01 чер, 2021 16:15

Если изменения в структуре резервов центральных банков окажутся достаточно значительными, они могут оказать влияние на валютный рынок и рынок облигаций.

Как говаривал М.Горбачев: "Процесс пошел"Согласно обследованию МВФ в структурах официальных валютных резервов (СОВР), за четвертый квартал 2020 года доля долларов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — самого низкого уровня за 25 лет.Это отражает снижение роли доллара США в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центральными банками в международных операциях.Доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71 процента до 59 процентов)А с учетом нынешних фокусов ФРСников, эта доля уменьшится ещё больше.Это будет означать как минимум рост ставки, дороговизну обслуживания долгов,падение ВВП и т.п...То есть никакого "гениального" обесценивания амер.валюты, тем более в 10 раз,в ближайшем будущем НЕ БУДЕТ. Иначе Америке капец.А будет мягкая посадка её экономики рукотворными методами.Через падение фонды и сырьевых активов, через банкротства всякой мелочи и т.п...