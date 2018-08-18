Додано: Вів 01 чер, 2021 21:52

Моя, народ. Вы тут вообще офигели уже…?!

Начал читать с 7470… Ниодной. НИОДНОЙ практической инфы о рынке

Только обсуждение коммерческих предложений, «новостроями» (недостроенными) здесь называют.

Раньше хоть какая-то «инфа с полей» была. А сейчас тупо меряние форумными «…» в рекламе текущих киевских котлованов…



Как аудитору интересно стало - странно, что у ваших работодателей еще нет подразделения, которое анализирует эффективность «вашего труда» по отношению к вложенным в вас деньгам (ЗП и т.д.)

Хотя. С другой стороны, это значит, что деньги на ваш труд у них ещё «не материальны» в общем P&L (;



С другой стороны, если конечно предположить, что большинство участников этого форума «независимые инвесторы»… (((((: мне остаётся сделать лишь один вывод. - Никто нихера не покупает, но все ждут идеального момента затариться по полной ((((:

Все, в общем, ждут идеальной волны в этом идеальном шторме (;



З.Ы.: Хоть немного «практики» с полей, хоть раз в пару недель… пожалуйста, выкладывайте….

А то я действительно не понимаю за что вам деньги платят… А это (мое непонимание), обычно означает, что такой же вопрос очень скоро и ваши работодатели себе зададут…

З.Ы.2.: На правах офтопа (;