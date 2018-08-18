zРадио
В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:34
zРадио
В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:44
в 19м Я написал обзор по локации которой тогда интересовался, ГенезизVsКампусVsФемели и френдс что имело некое обсуждение на ветке
тогда 1к в Генезисе стартовала с 18,5кгрн, по неким причинам знаю про движение и динамику цен в этом комплексе, чем и делюсь на ветке)
кстати есличё могу ешё набросать по ценам и динамике продаж в Мираксе и ТТ)
но продавец прокладок конечно все знает лучше
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 01 чер, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:46
Да, помню. Вроде по 18,5 кгрн тогда быстро разлетелись.
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:48
У меня получилось 68,3к. Но не суть. Пусть даже была хорошая скидка неделю - на этом основании ни мне, ни вам ведь не придет в голову писать об обвале рынка. Так? Но Прохожий все время капает форумчанам на мозги - покупайте сейчас, потом будет дороже. Используя в том числе такие вот манипуляции
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:50
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:55
на сегодня рассрочники платят па овер 30кгрн, в продаже у застройщика нет, по переуступке думаю 1к в 1-3 секциях 35м2 от 45куе
в начале 19го курс был 28.2, для забывчивых)
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надеюсь "эксперту" не сложно будет набросать ссылок когда Я "все время капаю на мозги форумчан"?
напомнить мои прогнозы что "через 12-18 месяцев вырастет на 20-40%"?
это ведь не сложно правда?
апд
походу "коричневая субстанция" плавает кругами в луже....
хотя Я понимаю что абстрактные графики и диаграммы рисовать гораздо легче чем заниматься конкретикой...
апд2
знаю и то что настоящий мужчина имеет мужество признавать свои ошибки которые в принципе неизбежны в жизни, но продавец прокладок "всегда прав", даже когда все видят что реально "прокладка протекла"
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:52
Моя, народ. Вы тут вообще офигели уже…?!
Начал читать с 7470… Ниодной. НИОДНОЙ практической инфы о рынке
Только обсуждение коммерческих предложений, «новостроями» (недостроенными) здесь называют.
Раньше хоть какая-то «инфа с полей» была. А сейчас тупо меряние форумными «…» в рекламе текущих киевских котлованов…
Как аудитору интересно стало - странно, что у ваших работодателей еще нет подразделения, которое анализирует эффективность «вашего труда» по отношению к вложенным в вас деньгам (ЗП и т.д.)
Хотя. С другой стороны, это значит, что деньги на ваш труд у них ещё «не материальны» в общем P&L (;
С другой стороны, если конечно предположить, что большинство участников этого форума «независимые инвесторы»… (((((: мне остаётся сделать лишь один вывод. - Никто нихера не покупает, но все ждут идеального момента затариться по полной ((((:
Все, в общем, ждут идеальной волны в этом идеальном шторме (;
З.Ы.: Хоть немного «практики» с полей, хоть раз в пару недель… пожалуйста, выкладывайте….
А то я действительно не понимаю за что вам деньги платят… А это (мое непонимание), обычно означает, что такой же вопрос очень скоро и ваши работодатели себе зададут…
З.Ы.2.: На правах офтопа (;
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Инфа с полей таки проскакивала. Но да, мало, да и делиться не особо хочется, ибо графиками завалят, какой ты лох
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:02
В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии.
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