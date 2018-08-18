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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7535753675377538>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
38%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:34

zРадио

В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:44

  zzzzzz написав:zРадио

В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.

в 19м Я написал обзор по локации которой тогда интересовался, ГенезизVsКампусVsФемели и френдс что имело некое обсуждение на ветке
тогда 1к в Генезисе стартовала с 18,5кгрн, по неким причинам знаю про движение и динамику цен в этом комплексе, чем и делюсь на ветке)

кстати есличё могу ешё набросать по ценам и динамике продаж в Мираксе и ТТ)

но продавец прокладок конечно все знает лучше :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 01 чер, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:46

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:zРадио

В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.

в 19м Я написал обзор по локации которой тогда интересовался, ГенезизVsКампусVsФемели и френдс что имело некое обсуждение на ветке
тогда 1к в Генезисе стартовала с 18,5кгрн, по неким причинам знаю про движение и динамику цен в этом комплексе, чем и делюсь на ветке)


Да, помню. Вроде по 18,5 кгрн тогда быстро разлетелись.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:48

  zzzzzz написав:zРадио

В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.


У меня получилось 68,3к. Но не суть. Пусть даже была хорошая скидка неделю - на этом основании ни мне, ни вам ведь не придет в голову писать об обвале рынка. Так? Но Прохожий все время капает форумчанам на мозги - покупайте сейчас, потом будет дороже. Используя в том числе такие вот манипуляции
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:50

  DmitryK написав:Зрадио, реально тут ты не в курсе...лично звонил по генезису, на ту акцию по черной пятнице, все было реально. однуху 35 метров можно было взять за 24к при полной оплате.

так тут не всіж почотні члени клуба свідків Генезиса,
я теж в перший раз чую про розпродаж на чорну п"ятницю.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:55

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:zРадио

В 2019 Прохожий действительно писал про Генезис. Цены тогда были около 20 кгрн за метр, но точно на память не помню. Это что-то около 63 куе. за ту квартиру выходит.

в 19м Я написал обзор по локации которой тогда интересовался, ГенезизVsКампусVsФемели и френдс что имело некое обсуждение на ветке
тогда 1к в Генезисе стартовала с 18,5кгрн, по неким причинам знаю про движение и динамику цен в этом комплексе, чем и делюсь на ветке)


Да, помню. Вроде по 18,5 кгрн тогда быстро разлетелись.

на сегодня рассрочники платят па овер 30кгрн, в продаже у застройщика нет, по переуступке думаю 1к в 1-3 секциях 35м2 от 45куе
в начале 19го курс был 28.2, для забывчивых)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но Прохожий все время капает форумчанам на мозги - покупайте сейчас, потом будет дороже

надеюсь "эксперту" не сложно будет набросать ссылок когда Я "все время капаю на мозги форумчан"?

напомнить мои прогнозы что "через 12-18 месяцев вырастет на 20-40%"?
это ведь не сложно правда?

апд
походу "коричневая субстанция" плавает кругами в луже.... :evil:
хотя Я понимаю что абстрактные графики и диаграммы рисовать гораздо легче чем заниматься конкретикой...

апд2
знаю и то что настоящий мужчина имеет мужество признавать свои ошибки которые в принципе неизбежны в жизни, но продавец прокладок "всегда прав", даже когда все видят что реально "прокладка протекла" :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:52

Моя, народ. Вы тут вообще офигели уже…?!
Начал читать с 7470… Ниодной. НИОДНОЙ практической инфы о рынке
Только обсуждение коммерческих предложений, «новостроями» (недостроенными) здесь называют.
Раньше хоть какая-то «инфа с полей» была. А сейчас тупо меряние форумными «…» в рекламе текущих киевских котлованов…

Как аудитору интересно стало - странно, что у ваших работодателей еще нет подразделения, которое анализирует эффективность «вашего труда» по отношению к вложенным в вас деньгам (ЗП и т.д.)
Хотя. С другой стороны, это значит, что деньги на ваш труд у них ещё «не материальны» в общем P&L (;

С другой стороны, если конечно предположить, что большинство участников этого форума «независимые инвесторы»… (((((: мне остаётся сделать лишь один вывод. - Никто нихера не покупает, но все ждут идеального момента затариться по полной ((((:
Все, в общем, ждут идеальной волны в этом идеальном шторме (;

З.Ы.: Хоть немного «практики» с полей, хоть раз в пару недель… пожалуйста, выкладывайте….
А то я действительно не понимаю за что вам деньги платят… А это (мое непонимание), обычно означает, что такой же вопрос очень скоро и ваши работодатели себе зададут…
З.Ы.2.: На правах офтопа (;
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Amat написав:Моя, народ. Вы тут вообще офигели уже…?!
Начал читать с 7470… Ниодной. НИОДНОЙ практической инфы о рынке
Только обсуждение коммерческих предложений, «новостроями» (недостроенными) здесь называют.
Раньше хоть какая-то «инфа с полей» была. А сейчас тупо меряние форумными «…» в рекламе текущих киевских котлованов…

Как аудитору интересно стало - странно, что у ваших работодателей еще нет подразделения, которое анализирует эффективность «вашего труда» по отношению к вложенным в вас деньгам (ЗП и т.д.)
Хотя. С другой стороны, это значит, что деньги на ваш труд у них ещё «не материальны» в общем P&L (;

С другой стороны, если конечно предположить, что большинство участников этого форума «независимые инвесторы»… (((((: мне остаётся сделать лишь один вывод. - Никто нихера не покупает, но все ждут идеального момента затариться по полной ((((:
Все, в общем, ждут идеальной волны в этом идеальном шторме (;

З.Ы.: Хоть немного «практики» с полей, хоть раз в пару недель… пожалуйста, выкладывайте….
А то я действительно не понимаю за что вам деньги платят… А это (мое непонимание), обычно означает, что такой же вопрос очень скоро и ваши работодатели себе зададут…
З.Ы.2.: На правах офтопа (;
Инфа с полей таки проскакивала. Но да, мало, да и делиться не особо хочется, ибо графиками завалят, какой ты лох :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:02

  rjkz написав:Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
:mrgreen:
Это так чтобы не учиться.


В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии. :?
Libo
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