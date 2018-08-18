Додано: Сер 02 чер, 2021 00:25

Прохожий написав: Amat

стесняюсь спросить НО

вам тут кто то что то должен?

дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим стесняюсь спросить НОвам тут кто то что то должен?дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим

Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.Тем более вы.Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?И так далее…Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…