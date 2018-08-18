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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7535753675377538

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
38%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
16
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12

Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:26

  Libo написав:
  rjkz написав:Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
:mrgreen:
Это так чтобы не учиться.


В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии. :?

уже вот-вот роботы склонируют 3 млн. траков за пару ночей. пешыисчо
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:56

  plugatyrev написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
:mrgreen:
Это так чтобы не учиться.


В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии. :?

уже вот-вот роботы склонируют 3 млн. траков за пару ночей. пешыисчо


5 years ago ... :P

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 00:25

  Прохожий написав:Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим


Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.
Тем более вы.
Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.
Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.

И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?
И так далее…
Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 03:03

  sequence написав:
  [size=150]Первый[/size] написав:..
Коли зліз з унітазу - назад на клубніку.

ох, и палитесь вы с украинским ))) пользуйтесь гугл-переводчиком ))

:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 03:08

  Amat написав:
  Прохожий написав:Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим


Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.
Тем более вы.
Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.
Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.

И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?
И так далее…
Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…

А не дофигали вопросов?
Investor_K
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