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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12
Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:26
Libo написав: rjkz написав:
Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
Это так чтобы не учиться.
В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии.
уже вот-вот роботы склонируют 3 млн. траков за пару ночей. пешыисчо
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plugatyrev
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:56
plugatyrev написав: Libo написав: rjkz написав:
Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
Это так чтобы не учиться.
В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии.
уже вот-вот роботы склонируют 3 млн. траков за пару ночей. пешыисчо
5 years ago ...
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Libo
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Додано: Сер 02 чер, 2021 00:25
Прохожий написав:Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.
Тем более вы.
Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.
Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.
И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?
И так далее…
Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…
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Amat
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Додано: Сер 02 чер, 2021 03:03
sequence написав: [size=150]Первый[/size] написав:
..
Коли зліз з унітазу - назад на клубніку
.
ох, и палитесь вы с украинским ))) пользуйтесь гугл-переводчиком ))
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rjkz
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Додано: Сер 02 чер, 2021 03:08
Amat написав: Прохожий написав:Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.
Тем более вы.
Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.
Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.
И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?
И так далее…
Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…
А не дофигали вопросов?
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Investor_K
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