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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12
Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:26
Libo написав: rjkz написав:
Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
Это так чтобы не учиться.
В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии.
уже вот-вот роботы склонируют 3 млн. траков за пару ночей. пешыисчо
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plugatyrev
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:56
plugatyrev написав: Libo написав: rjkz написав:
Или валить в США на электрика/сантехника/.../тракдрайвера.
Это так чтобы не учиться.
В Америке всего 3 млн. траков. После ковидного дисрапта сейчас около 100 тыщ вакансий тракдрайверов со средней з/п $57 тыщ в год.
Но эта профессия уходит в небытие - уже идут испытания траков без драйвера. Вот-вот и конец профессии.
уже вот-вот роботы склонируют 3 млн. траков за пару ночей. пешыисчо
5 years ago ...
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Libo
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Додано: Сер 02 чер, 2021 00:25
Прохожий написав:Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.
Тем более вы.
Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.
Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.
И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?
И так далее…
Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…
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Amat
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Додано: Сер 02 чер, 2021 03:03
sequence написав: [size=150]Первый[/size] написав:
..
Коли зліз з унітазу - назад на клубніку
.
ох, и палитесь вы с украинским ))) пользуйтесь гугл-переводчиком ))
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rjkz
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Додано: Сер 02 чер, 2021 03:08
Amat написав: Прохожий написав:Amat
стесняюсь спросить НО
вам тут кто то что то должен?
дайте инфу в контексте ветки, как аудитор, обсудим
Боже упаси, конечно мне никто ничего не должен.
Тем более вы.
Вы, насколько я помню, успешный инвестор, или «лендлорд» в киевскую недвижимость на этом форуме. Я без сарказма.
Мне действительно интересен ваш опыт. Сейчас. И ранее.
И что Вы лично думаете о перспективах?Как считаете доходность? В у.е. или гривне? Как изменились капиталовложения? Сколько перевели в Кеш? Сколько из кеша успело окупиться? Как среагировали на конъектуру рынка? Как «диверсифицировали» капитал? Почему так? Как относитесь к ускорению оборачиваемости «мировых капиталов»? Как, на ваш взгляд, это скажется на Киеве через 3,5,7,10 лет ? Войдёт ли Киев в 100 городов конгломератов ? А почему у Киева получится ? ИТ вытянет или туризм ? Украина таки станет или 1) СХ придатком или 2) ИТ развитой страной ? В каких городах ИТ будет более сконцентрировано ? А почему именно в этих городах ? Чем Киев интереснее Львова или других городов западной Украины? Где будут основные центры коммуникаций в Украине через 10 лет ?
И так далее…
Вот вопросы, которые мне интересно обсуждать с вами в контексте недвижимости в Киеве, в частности…
А не дофигали вопросов?
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Investor_K
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Додано: Сер 02 чер, 2021 04:44
roberto dark написав: beee написав:
В 2014 по 2017 рынок вытянули переселенцы с востока.
Сейчас есть надежда на белорусов, хотя кто их пустит.
Видел бронь инвестора из Израиля на 5 квартир в гринвиль парке на сумму около миллиона баксов. Европецы неплохо вкладываются в нашу недвигу, потому что таких сумасшедших процентов нет нигде в мире. Они там гоняются за 4% годовых. А здесь за 2-3 года поднимают сколько?
Тётка купила севен за 60к в 2018, в 2020 продала мне за 87. Лёжа на диване тысяча баксов в месяц
Тут недавно кто-то такую чушь писал про то, что якобы его знакомые под Тель-Авивом купили квартиру на котловане, а через год продали ×2 . Мне даже такие посты комментировать нет желания. Мы бы уже все давно олигархами были в Израиле и кто там про Киев вспомнил бы вообще, кроме посещения родных. Например реальный кейс - под Тель-Авивом покупаете новую квартиру на котловане с базовым ремонтом по факту 10 лет назад ( ибо 2 года стройку ещё учитывать нужно), меблируете вешаете люстры, жалюзи, ставите технику и прочее на минимум 30 000$. В итоге только к 2021 году эта квартира натянула двойной прайс и это отличная локация и высокая ликвидность обьекта. У меня приятели ИЗРАИЛЬТЯНЕ бегают с миллионами долларов, и вытаращенными глазами, не зная куда вложить, лишь бы НАДЕЖНО заработать больше чем 2% -3 % годовых, а у вас тетка на диване + 20% годовых сделала. Да вы в инвестиционной сказке живёте ребята))
лс
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