все верно. Застройщики закладывают определенные риски инфляции в ценах. Когда с рисками не угадывают, а цены вместо 10% взлетают на 50-100%, стройки встают.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:32
все верно. Застройщики закладывают определенные риски инфляции в ценах. Когда с рисками не угадывают, а цены вместо 10% взлетают на 50-100%, стройки встают.
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:35
недавно нанимал грузовую машину почасово, до Киева было 20 минут, до Лукьяновки вышло 1ч.20м пробки начинались от Святошинского моста и тянулись аж до самой Лукьяновки. Насколько я понимаю местные тоже стоят в этих же пробках? Жильё в Киеве от них не сильно спасает. Разве что если дома сидеть или в радиусе 1км ходить пешком.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 чер, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
М-да, аж советскими панельками повеяло. Ещё и в Черкасской жопе мира. Это на каком этапе хоть? Забор уже стоит?
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:40
Я то причем? вы вчерашнее интервью Кушнира не читали? Идите и напишите ему какую-то рифмованную гадость в Фейсбук. Даю готовые рифмы "наипешь - проживешь", "Кушнир - сраный бригадир" ..
Вам то чё ныть, Серж? - никак не угонитесь за инфлецом? Вроде и доход приличный уже, угомонитесь )
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотря откуда и куда ехать, не все местные ездят по одному маршруту, по которому едет в центр и прицентралье весь пригород
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:43
Faceless тоже самое и с пригородами смотря куда вы ездите. Я работал в пуще-водице пробок по дороге не было, на палладина уходил налево от академгородка в сторону ашана. На Лукьяновку ну его нах что с Ирпеня ездить, что с Голосеево или лб. То же касается и Жулян, по кольцевой вечная пробка и объехать никак.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 чер, 2021 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:46
Не угомонюсь, потому что он ворует, а Вы говорите, что он правильно написал.
Фейслесс тоже рассказывал в 2014, что не будут строить. Цена в баксах упала, но все строили аж наперегонки
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:47
у кгс много обязательств по достройке проектов прошлых лет, деньги за квартиры уже взяты, стройматериалы подорожали. Поправить ситуацию можно увеличив цену котлованы на 1+х+у, где х - увеличение себестоимости новых домов, у - надбавка на удорожание строительства прошлых обязательств. Остановить стройки и ничего не строить кгс не может - тк в пирамиду должны приходить новые деньги
|