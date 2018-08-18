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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754675477548754975507551>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:32

  vitaliian написав:..
..это же не картошка, хочешь продаёшь хочешь свиней кормишь. Начали строительство когда была одна себестоимость а сейчаас другая. ..

все верно. Застройщики закладывают определенные риски инфляции в ценах. Когда с рисками не угадывают, а цены вместо 10% взлетают на 50-100%, стройки встают.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Кушнир в интерьвью ведь правильно сказал - цены придется повышать; не будут брать по таким ценам - не будем строить. Какие нахрен фиксации убытков?

Какие нахрен убытки?
Парочку моих сообщений о финотчетности КГС вчера читали?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:35

  Faceless написав:15 минут это разве что до границы Киева, а вот дальше уже становится намного веселее, если в час пик ехать.

недавно нанимал грузовую машину почасово, до Киева было 20 минут, до Лукьяновки вышло 1ч.20м пробки начинались от Святошинского моста и тянулись аж до самой Лукьяновки. Насколько я понимаю местные тоже стоят в этих же пробках? Жильё в Киеве от них не сильно спасает. Разве что если дома сидеть или в радиусе 1км ходить пешком.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 чер, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Смешно говорите, отрицаете уже установленные факты. Или в регионах строят по 1000 долл как Кушнир а продают по 500 долл? В убыток?
ну какие 500... 350 не хотите?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1k-goto ... 6;promoted


Черкассы, по 500
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvuhkom ... b8c2b1fa91

при этом городские власти и коммунальные структуры сидят на существенных взятках, а прорабы и подрядчики на откатах


М-да, аж советскими панельками повеяло. Ещё и в Черкасской жопе мира. Это на каком этапе хоть? Забор уже стоит?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:40

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Кушнир в интерьвью ведь правильно сказал - цены придется повышать; не будут брать по таким ценам - не будем строить. Какие нахрен фиксации убытков?

Какие нахрен убытки?
Парочку моих сообщений о финотчетности КГС вчера читали?

Я то причем? вы вчерашнее интервью Кушнира не читали? Идите и напишите ему какую-то рифмованную гадость в Фейсбук. Даю готовые рифмы "наипешь - проживешь", "Кушнир - сраный бригадир" ..
Вам то чё ныть, Серж? - никак не угонитесь за инфлецом? Вроде и доход приличный уже, угомонитесь )
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:15 минут это разве что до границы Киева, а вот дальше уже становится намного веселее, если в час пик ехать.

недавно нанимал грузовую машину почасово, до Киева было 20 минут, до Лукьяновки вышло 1ч.20м пробки начинались от Святошинского моста и тянулись аж до самой Лукьяновки. Насколько я понимаю местные тоже стоят в этих же пробках? Жильё в Киеве от них не сильно спасает. Разве что если дома сидеть или в радиусе 1км ходить пешком.


Смотря откуда и куда ехать, не все местные ездят по одному маршруту, по которому едет в центр и прицентралье весь пригород
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:43

Faceless тоже самое и с пригородами смотря куда вы ездите. Я работал в пуще-водице пробок по дороге не было, на палладина уходил налево от академгородка в сторону ашана. На Лукьяновку ну его нах что с Ирпеня ездить, что с Голосеево или лб. То же касается и Жулян, по кольцевой вечная пробка и объехать никак.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 чер, 2021 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:46

  sequence написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав:Кушнир в интерьвью ведь правильно сказал - цены придется повышать; не будут брать по таким ценам - не будем строить. Какие нахрен фиксации убытков?

Какие нахрен убытки?
Парочку моих сообщений о финотчетности КГС вчера читали?

Я то причем? вы вчерашнее интервью Кушнира не читали?

Не угомонюсь, потому что он ворует, а Вы говорите, что он правильно написал.
Фейслесс тоже рассказывал в 2014, что не будут строить. Цена в баксах упала, но все строили аж наперегонки
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:47

  Serg-ik написав:Парочку моих сообщений о финотчетности КГС вчера читали?
у кгс много обязательств по достройке проектов прошлых лет, деньги за квартиры уже взяты, стройматериалы подорожали. Поправить ситуацию можно увеличив цену котлованы на 1+х+у, где х - увеличение себестоимости новых домов, у - надбавка на удорожание строительства прошлых обязательств. Остановить стройки и ничего не строить кгс не может - тк в пирамиду должны приходить новые деньги
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Grand Touring в таких случаях растет этажностть.
vitaliian
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