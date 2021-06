Додано: Сер 02 чер, 2021 14:01

flyman написав: .. Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус? .. Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус?

не искажайте контекст чужих цитат.Я просто пишу, что для удорожания вусловиях есть объективные непреодолимые факторы. Когда будет дешеветь, клянусь - I'll let you know. Тогда будем нэгодовать разом.Ни один производственный бизнес процесс не включает расчет на будущее удешевление сырья, зато на подорожания - всегда. Удешевления случаются, но, по стечению обстоятельств как раз в те моменты, когда люди меньше всего думают о улучшении жилищных условий.