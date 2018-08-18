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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75477548754975507551>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:55

  vitaliian написав:Grand Touring в таких случаях растет этажностть.

в таких случаях кто-то будет последним, типа "Патриотика на озёрах"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:56

  Faceless написав:
М-да, аж советскими панельками повеяло. Ещё и в Черкасской жопе мира. Это на каком этапе хоть? Забор уже стоит?
это просто пример, как откатчики, взяточники и трехуровневые прокладочники могут выдавать неплохую цену
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:59

  Serg-ik написав:..
Не угомонюсь, потому что он ворует, а Вы говорите, что он правильно написал.
..
Ну, ладно, Кушнир ворует (хотя я бы все же словами бездоказательно не разбрасывался). А у прочих легионов коммерческих застройщиков что, подешевело? Тоже воруют? Воруют, но меньше?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:25

  Первый написав:
  zzzzzz написав:Первый

В 2019 году ставки в банках в долларах были до 6%
Сегодня максимум 2,5%

В гривне ставки были 19% сегодня 11%
-----
В госбанках ставки в долларах
Приват 0,01%
Ощад 0,4%
Укргаз 1%
Эксим 1,2%

Аналогию понимаете ?


Саме Я про цю аналогію пишу років 5.

Я навіть робив аналогію по ОВДП не ваапще, а викладав пару тижнів назад конкретні пропозиції і умови купівлі конкретних облігацій.


Ви думаєте це сприймається сектою ще чучуть і ми помремо?


Сравнивать портфель физиков в ОВДП и на депозитах не корректно.
В ОВДП у физиков 8 млрд в гривне и 8 млрд грн ( валютный эквивалент )
В банках у физиков 421 млрд в гривне и 270 млрд в грн ( валютный эквивалент )

Простите, я не совсем понял вашу мысль. Про какую аналогию вы говорите уже 5 лет ?
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:37

  sequence написав:
  BIGor написав:.. Но чего-то в регионах строят по 500 долл. (сюда входит еще прибыль застройщика + взятки + земля).

ну вот будет возможность посмотреть, как в регионах 500 баксов на все хватит.
Там наверно у застройщиков есть специальный мега склад, где лежит на несколько лет вперед дешевого сырья, скупленного на низах. Да и вообще, в себестоимости жилья стройматериалов почти нет, че уж там.

пісок і глина з щебнем сильно подорожали в Ротердам++?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:42

  flyman написав:..
пісок і глина з щебнем сильно подорожали в Ротердам++?

а для того чтобы вырыть землянку нужно 2,5 землекопа и 1,5 лопаты
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Електрички до Ірпеня прибувають переповнені, а єдина "місцева" їде лише до Святошина.

шота ржу,
переповнені електрички, це хіба коростеньська в 8 ранку на Київ і о шостій назад, але не дуже і переповнена.
аффтар, жгі істчо
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:45

  sequence написав:Ну, ладно, Кушнир ворует (хотя я бы все же словами бездоказательно не разбрасывался). А у прочих легионов коммерческих застройщиков что, подешевело? Тоже воруют? Воруют, но меньше?

Он говорит про себестоимость 19000. Предположим, что в 2020 была 18000. если это делить на себестоимость реализованного, то выйдет , что продано менее 90000 метров
Допустим, что в 2020 продано то, что строилось в 2016-2019 и там себестоимость была не 18 000, а 13000. Но тогда всё-равно выйдем на 120 000 метров. А КГС строит по 300+ тыс метров в год. Накапливает в запасах? да, запасы растут, катастрофически и паталогически. Они в 7 раз больше, чем себестоимость проданного за год. Как думаете, там нераспроданные квартиры, запасы на складах, незавершенное производство или....или там ничего нет за огромной суммой?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:46

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:меценатов не было и нет
у денег есть цена во времени можно 20 лет продавать за 30куе или год за 11 куе. Меценатов продавать объекты по 20 лет не было и нет. Лучше зафиксировать убыток и заработать в другом месте чем 20 лет фиксировать виртуальную прибыль.

если мы сейчас ведем речь о фиксации лоссов, то сколько вы найдете желающих строить по такой схеме? Смысл? Проще и не начинать строить, при таких раскладах.
Кушнир в интерьвью ведь правильно сказал - цены придется повышать; не будут брать по таким ценам - не будем строить. Какие нахрен фиксации убытков?

ой, так хай не будує, налякав що не буде будувати, аж страшно стало, що ж то буде.
Аркада лягла і шо? Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:01

  flyman написав:.. Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус?

не искажайте контекст чужих цитат.
Я просто пишу, что для удорожания в текущих условиях есть объективные непреодолимые факторы. Когда будет дешеветь, клянусь - I'll let you know. Тогда будем нэгодовать разом.
Ни один производственный бизнес процесс не включает расчет на будущее удешевление сырья, зато на подорожания - всегда. Удешевления случаются, но, по стечению обстоятельств как раз в те моменты, когда люди меньше всего думают о улучшении жилищных условий.
sequence
 
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