Додано: Сер 02 чер, 2021 13:45

sequence написав: Ну, ладно, Кушнир ворует (хотя я бы все же словами бездоказательно не разбрасывался). А у прочих легионов коммерческих застройщиков что, подешевело? Тоже воруют? Воруют, но меньше? Ну, ладно, Кушнир ворует (хотя я бы все же словами бездоказательно не разбрасывался). А у прочих легионов коммерческих застройщиков что, подешевело? Тоже воруют? Воруют, но меньше?

Он говорит про себестоимость 19000. Предположим, что в 2020 была 18000. если это делить на себестоимость реализованного, то выйдет , что продано менее 90000 метровДопустим, что в 2020 продано то, что строилось в 2016-2019 и там себестоимость была не 18 000, а 13000. Но тогда всё-равно выйдем на 120 000 метров. А КГС строит по 300+ тыс метров в год. Накапливает в запасах? да, запасы растут, катастрофически и паталогически. Они в 7 раз больше, чем себестоимость проданного за год. Как думаете, там нераспроданные квартиры, запасы на складах, незавершенное производство или....или там ничего нет за огромной суммой?